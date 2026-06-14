Скасування санкцій, реконструкція Ірану і не тільки: Тегеран озвучив свою версію угоди зі США

Сьогодні США та Іран планують підписати меморандум про взаєморозуміння, хоча вже є сумніви, що це відбудеться 14 червня. Проте в Тегерані озвучили свою версію, які умови включено в рамковий документ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Високопоставлений іранський чиновник розповів, що остаточний проєкт меморандуму про взаєморозуміння охоплює широке коло питань, починаючи від ядерної програми Тегерана і до відновлення Ормузької протоки та скасування нафтових санкцій.
Також він підтвердив, про що писали раніше ЗМІ, що остаточна фінальна угода буде обговорюватися протягом 60 днів після укладення меморандуму.
Виходячи зі слів чиновника, проєкт рамкової угоди можна розділити на кілька тем: Ормузька протока, фінанси і ядерна програма. Докладніше про кожну нижче.
Блок щодо Ормузької протоки включає такі умови:
У блоці фінансів такі моменти:
Щодо ядерного питання теж, мабуть, є зрушення. Згідно з версією Ірану:
Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що Іран повністю відмовиться від розроблення та закупівлі ядерної зброї в рамках нової домовленості з Вашингтоном.
Він також анонсував, що рамкову угоду з Іраном може бути підписано вже сьогодні, 14 червня. ЗМІ писали, що угоду планують підписати дистанційно, здебільшого через логістику.
Однак у МЗС Ірану спростували те, що угоду буде підписано в неділю. Там сказали, що Тегерану доведеться почекати і побачити точну дату підписання, але й не виключили, що підписання буде найближчим часом.