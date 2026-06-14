США заблокували понад 140 іранських суден в Ормузькій протоці

Американські військові зупинили вже 141 іранське судно з початку блокади Ормузької протоки. Деякі з них виведені з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі X.

Що сталося

За даними командування, станом на 13 червня американські сили перехопили 141 торгове судно, пов'язане з Іраном.

У CENTCOM уточнили: блокаду застосовують до суден усіх країн, які заходять в іранські порти або виходять із них.

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Це охоплює:

усі іранські порти в Перській затоці;

іранські порти в Оманській затоці;

прибережні райони Ірану.

Водночас для решти суден умови не змінилися. "Міжнародний торговий коридор залишається відкритим для транзиту", - наголосили у командуванні.