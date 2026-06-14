Отмена санкций, реконструкция Ирана и не только: Тегеран озвучил свою версию сделки с США

Сегодня США и Иран планируют подписать меморандум о взаимопонимании, хотя уже есть сомнения, что это произойдет 14 июня. Тем не менее, в Тегеране озвучили свою версию, какие условия включены в рамочный документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Высокопоставленный иранский чиновник рассказал, что окончательный проект меморандума о взаимопонимании охватывает широкий круг вопрос вопросов, начиная от ядерной программы Тегерана и до возобновления Ормузского пролива и отмены нефтяных санкций.
Также он подтвердил, о чем писали ранее СМИ, что окончательная финальная сделка будет обсуждаться в течение 60 дней после заключения меморандума.
Исходя из слов чиновника, проект рамочной сделки можно разделить на несколько тем: Ормузский пролив, финансы и ядерная программа. Подробнее о каждом ниже.
Блок по Ормузскому проливу включает следующие условия:
В блоке финансов такие моменты:
По ядерному вопросу тоже, видимо, есть подвижки. Согласно версии Ирана:
Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Иран полностью откажется от разработки и закупки ядерного оружия в рамках новой договоренности с Вашингтоном.
Он также анонсировал, что рамочное соглашение с Ираном может быть подписано уже сегодня, 14 июня. СМИ писали, что сделку планируют подписать дистанционно, в основном по причине логистики.
Однако в МИД Ирана опровергли то, что сделка будет подписана в воскресенье. Там сказали, что Тегерану придется подождать и увидеть точную дату подписания, но и не исключили, что подписание будет в ближайшее время.