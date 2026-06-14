Скасування санкцій, реконструкція Ірану і не тільки: Тегеран озвучив свою версію угоди зі США
Сьогодні США та Іран планують підписати меморандум про взаєморозуміння, хоча вже є сумніви, що це відбудеться 14 червня. Проте в Тегерані озвучили свою версію, які умови включено в рамковий документ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Високопоставлений іранський чиновник розповів, що остаточний проєкт меморандуму про взаєморозуміння охоплює широке коло питань, починаючи від ядерної програми Тегерана і до відновлення Ормузької протоки та скасування нафтових санкцій.
Також він підтвердив, про що писали раніше ЗМІ, що остаточна фінальна угода буде обговорюватися протягом 60 днів після укладення меморандуму.
Виходячи зі слів чиновника, проєкт рамкової угоди можна розділити на кілька тем: Ормузька протока, фінанси і ядерна програма. Докладніше про кожну нижче.
Блок щодо Ормузької протоки включає такі умови:
- Іран негайно відкриває протоку для всіх комерційних суден, тоді як США знімають військово-морську блокаду іранських портів;
- зняття американської блокади розпочнеться одразу після підписання меморандуму і завершиться протягом 30 днів.
У блоці фінансів такі моменти:
- до досягнення остаточної угоди США погоджуються не вводити жодних нових санкцій проти Ірану;
- після досягнення остаточної угоди всі санкції США і ООН щодо Ірану буде знято відповідно до узгодженого графіка;
- США скасують нафтові санкції проти Ірану на певний період, що дасть змогу Тегерану продовжувати нафту й отримувати дохід;
- США погоджуються розблокувати заморожені активи Ірану в розмірі 25 млрд доларів, зокрема через прямі грошові перекази, співпрацю між країнами регіону та кредитні лінії;
- Вашингтон у координації зі своїми регіональними союзниками підготує план реконструкції та розвитку Ірану, який буде узгоджено з Тегераном протягом 60 днів.
Щодо ядерного питання теж, мабуть, є зрушення. Згідно з версією Ірану:
- Тегеран погоджується з тим, що не буде ні виробляти, ні купувати ядерну зброю;
- у період очікування остаточної угоди Іран збереже поточний статус своєї ядерної програми, утримуючись від подальшого збагачення урану і розширення ядерних об'єктів;
- у рамках майбутньої всеосяжної угоди США погоджуються дозволити Ірану розбавляти свої запаси високозбагаченого урану на іранській території;
- ядерна програма Ірану, діяльність зі збагачення урану та механізми поводження із запасами високозбагаченого урану - обговорюватимуться протягом 60 днів після меморандуму. Узгоджені умови буде включено до фінального документа про завершення війни.
Меморандум між США та Іраном під загрозою зриву
Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що Іран повністю відмовиться від розроблення та закупівлі ядерної зброї в рамках нової домовленості з Вашингтоном.
Він також анонсував, що рамкову угоду з Іраном може бути підписано вже сьогодні, 14 червня. ЗМІ писали, що угоду планують підписати дистанційно, здебільшого через логістику.
Однак у МЗС Ірану спростували те, що угоду буде підписано в неділю. Там сказали, що Тегерану доведеться почекати і побачити точну дату підписання, але й не виключили, що підписання буде найближчим часом.