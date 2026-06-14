Скасування санкцій, реконструкція Ірану і не тільки: Тегеран озвучив свою версію угоди зі США

Сьогодні США та Іран планують підписати меморандум про взаєморозуміння, хоча вже є сумніви, що це відбудеться 14 червня. Проте в Тегерані озвучили свою версію, які умови включено в рамковий документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Високопоставлений іранський чиновник розповів, що остаточний проєкт меморандуму про взаєморозуміння охоплює широке коло питань, починаючи від ядерної програми Тегерана і до відновлення Ормузької протоки та скасування нафтових санкцій.

Також він підтвердив, про що писали раніше ЗМІ, що остаточна фінальна угода буде обговорюватися протягом 60 днів після укладення меморандуму.

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Виходячи зі слів чиновника, проєкт рамкової угоди можна розділити на кілька тем: Ормузька протока, фінанси і ядерна програма. Докладніше про кожну нижче.

Блок щодо Ормузької протоки включає такі умови:

Іран негайно відкриває протоку для всіх комерційних суден, тоді як США знімають військово-морську блокаду іранських портів;

зняття американської блокади розпочнеться одразу після підписання меморандуму і завершиться протягом 30 днів.

У блоці фінансів такі моменти:

до досягнення остаточної угоди США погоджуються не вводити жодних нових санкцій проти Ірану;

після досягнення остаточної угоди всі санкції США і ООН щодо Ірану буде знято відповідно до узгодженого графіка;

США скасують нафтові санкції проти Ірану на певний період, що дасть змогу Тегерану продовжувати нафту й отримувати дохід;

США погоджуються розблокувати заморожені активи Ірану в розмірі 25 млрд доларів, зокрема через прямі грошові перекази, співпрацю між країнами регіону та кредитні лінії;

Вашингтон у координації зі своїми регіональними союзниками підготує план реконструкції та розвитку Ірану, який буде узгоджено з Тегераном протягом 60 днів.

Щодо ядерного питання теж, мабуть, є зрушення. Згідно з версією Ірану: