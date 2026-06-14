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Отмена санкций, реконструкция Ирана и не только: Тегеран озвучил свою версию сделки с США

15:40 14.06.2026 Вс
3 мин
О чем договорились США и Иран в рамках рамочной сделки, которую должны будут заключить?
aimg Эдуард Ткач
Отмена санкций, реконструкция Ирана и не только: Тегеран озвучил свою версию сделки с США Фото: документ включает три основных блока (Getty Images)
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Сегодня США и Иран планируют подписать меморандум о взаимопонимании, хотя уже есть сомнения, что это произойдет 14 июня. Тем не менее, в Тегеране озвучили свою версию, какие условия включены в рамочный документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный иранский чиновник рассказал, что окончательный проект меморандума о взаимопонимании охватывает широкий круг вопрос вопросов, начиная от ядерной программы Тегерана и до возобновления Ормузского пролива и отмены нефтяных санкций.

Также он подтвердил, о чем писали ранее СМИ, что окончательная финальная сделка будет обсуждаться в течение 60 дней после заключения меморандума.

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Исходя из слов чиновника, проект рамочной сделки можно разделить на несколько тем: Ормузский пролив, финансы и ядерная программа. Подробнее о каждом ниже.

Блок по Ормузскому проливу включает следующие условия:

  • Иран немедленно открывает против для всех коммерческих судов, в то время как США снимают военно-морскую блокаду иранских портов;
  • снятие американской блокады начнется сразу после подписание меморандума и завершится в течение 30 дней.

В блоке финансов такие моменты:

  • до достижения окончательной сделки США соглашаются не вводить никаких новых санкций против Ирана;
  • после достижения окончательного соглашения все санкции США и ООН у отношении Ирана будут сняты в соответствии с согласованным графиком;
  • США отменят нефтяные санкции против Ирана на определенный период, что позволит Тегерану продлевать нефть и получать доход;
  • США соглашаются разблокировать замороженные активы Ирана в размере 25 млрд долларов, в том числе посредством прямых денежных переводов, сотрудничеству между странами региона и кредитных линий;
  • Вашингтон в координации со своими региональными союзниками, подготовит план реконструкции и развития Ирана, который будет согласован с Тегераном в течение 60 дней.

По ядерному вопросу тоже, видимо, есть подвижки. Согласно версии Ирана:

  • Тегеран соглашается с тем, что не будет ни производить, ни приобретать ядерное оружие;
  • в период ожидания окончательной сделки Иран сохранит текущий статус своей ядерной программы, воздерживаясь от дальнейшего обогащения урана и расширения ядерных объектов;
  • в рамках будущего всеобъемлющего соглашения США соглашаются разрешить Ирану разбавлять свои запасы высокообогащенного урана на иранской территории;
  • ядерная программа Ирана, деятельность по обогащению урана и механизмы обращения с запасами высокообогащенного урана - будут обсуждаться в течение 60 дней после меморандума. Согласованные условия будут включены в финальный документ о завершении войны.

Меморандум между США и Ираном под угрозой срыва

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Иран полностью откажется от разработки и закупки ядерного оружия в рамках новой договоренности с Вашингтоном.

Он также анонсировал, что рамочное соглашение с Ираном может быть подписано уже сегодня, 14 июня. СМИ писали, что сделку планируют подписать дистанционно, в основном по причине логистики.

Однако в МИД Ирана опровергли то, что сделка будет подписана в воскресенье. Там сказали, что Тегерану придется подождать и увидеть точную дату подписания, но и не исключили, что подписание будет в ближайшее время.

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