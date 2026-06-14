Отмена санкций, реконструкция Ирана и не только: Тегеран озвучил свою версию сделки с США

Сегодня США и Иран планируют подписать меморандум о взаимопонимании, хотя уже есть сомнения, что это произойдет 14 июня. Тем не менее, в Тегеране озвучили свою версию, какие условия включены в рамочный документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Высокопоставленный иранский чиновник рассказал, что окончательный проект меморандума о взаимопонимании охватывает широкий круг вопрос вопросов, начиная от ядерной программы Тегерана и до возобновления Ормузского пролива и отмены нефтяных санкций.

Также он подтвердил, о чем писали ранее СМИ, что окончательная финальная сделка будет обсуждаться в течение 60 дней после заключения меморандума.

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Исходя из слов чиновника, проект рамочной сделки можно разделить на несколько тем: Ормузский пролив, финансы и ядерная программа. Подробнее о каждом ниже.

Блок по Ормузскому проливу включает следующие условия:

Иран немедленно открывает против для всех коммерческих судов, в то время как США снимают военно-морскую блокаду иранских портов;

снятие американской блокады начнется сразу после подписание меморандума и завершится в течение 30 дней.

В блоке финансов такие моменты:

до достижения окончательной сделки США соглашаются не вводить никаких новых санкций против Ирана;

после достижения окончательного соглашения все санкции США и ООН у отношении Ирана будут сняты в соответствии с согласованным графиком;

США отменят нефтяные санкции против Ирана на определенный период, что позволит Тегерану продлевать нефть и получать доход;

США соглашаются разблокировать замороженные активы Ирана в размере 25 млрд долларов, в том числе посредством прямых денежных переводов, сотрудничеству между странами региона и кредитных линий;

Вашингтон в координации со своими региональными союзниками, подготовит план реконструкции и развития Ирана, который будет согласован с Тегераном в течение 60 дней.

По ядерному вопросу тоже, видимо, есть подвижки. Согласно версии Ирана: