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Скандальный Сийярто решил уйти из политики

16:32 15.07.2026 Ср
1 мин
Венгерский экс-министр уже подал заявление о сложении депутатского мандата
aimg Валерий Ульяненко
Скандальный Сийярто решил уйти из политики Фото: Петер Сийярто (Getty Images)
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Эксминистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто решил сложить депутатский мандат. Венгерский чиновник переходит на работу в китайский производитель электромобилей BYD.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Петера Сийярто в Facebook.

Он рассказал, что уже подал официальное заявление о сложении своего депутатского мандата.

Свое решение Сийярто объяснил тем, что получил "чрезвычайно почетное предложение" от одной из ведущих компаний мировой экономики.

По словам венгерского эксминистра, отныне он будет работать на должности руководителя, отвечающего за внешние связи и развитие новых направлений бизнеса в китайской группе компаний BYD.

Напомним, Петер Сийярто неоднократно оказывался в центре внимания из-за своих заявлений по Украине. Его риторику часто называли антиукраинской и совпадающей с позицией Кремля.

Отметим, что сам Сийярто отвергал обвинения в работе в интересах России, отмечая, что они не соответствуют действительности.

Перед выборами в Венгрии Сийярто оказался под волной критики после сообщений об утечке информации по его переговорам с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

После победы на парламентских выборах лидер партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что Сийярто уничтожал в Министерстве иностранных дел документы, связанные с санкционной политикой в отношении России.

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