Мадяр: Сіярто знайшовся, він в МЗС знищує документи щодо РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зараз перебуває в МЗС, де на шредерах знищує документи, пов'язані з санкціями проти РФ.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр під час пресконференції .

За словами переможця виборів в Угорщині, зараз Сіярто перебуває в міністерстві закордонних справ і "знищує документи, пов’язані з санкціями" проти Росії.

"Вони подрібнюють документи, і це їм не допоможе - але це лише для того, щоб дати вам уявлення про ситуацію в Угорщині", - наголосив Мадяр.

Лідер "Тиси" порівняв це зі спробами знищити державні архіви "так само, як у старі комуністичні часи".

Що передувало

Угорські ЗМІ звернули увагу на відсутність Сійярто у публічному просторі після виборів, на яких прем'єр Віктор Орбан зазнав поразки.

Журналісти повідомили, що глава МЗС Угорщини не був поруч з Орбаном під час його публічного визнання поразки. Крім того, Сіярто вже понад 16 годин не проявляє активності у соцмережах.

Останній допис угорського міністра у Facebook з'явився близько 16:00 у неділю, 12 квітня.

"Зливи" розмов Сійярто та Лаврова

Раніше, 31 березня у мережу потрапили аудіозаписи телефонних розмов Сійярто і його російського колеги Сергія Лаврова щодо зняття санкцій з впливових росіян.

Зокрема, Лавров звертався до угорського міністра з проханням допомогти виключити із санкційних списків сестру олігарха Алішера Усманова - Гульбахор Ісмаїлової. Сійярто пообіцяв допомогти і вже за сім місяців Ісмаїлову справді виключили зі списку.