За скандальними "плівками Тищенка" досі не відкрито справу, - джерела

На сьогодні не відкрито справу щодо скандальних так званих плівок нардепа Миколи Тищенка. На яких він нібито обговорює нелегальні call-центри.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Князєв, Борисов і митрополит Павло: як тягнуться скандальні судові справи в Україні".

Як повідомили співрозмовники видання, знайомі з ходом справи Тищенка, судовий процес затягується. Але поки складно сказати, хто саме його затягує. Засідання часто переносяться, що теж не сприяє швидкому завершенню суду. Водночас, що стосується "плівок Тищенка", кримінальна справа на їхній підставі не відкривалася. "Плівки самі є, але довести, що він отримував за це гроші, майже неможливо", - зазначають джерела РБК-Україна.