За скандальними "плівками Тищенка" досі не відкрито справу, - джерела
На сьогодні не відкрито справу щодо скандальних так званих плівок нардепа Миколи Тищенка. На яких він нібито обговорює нелегальні call-центри.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Князєв, Борисов і митрополит Павло: як тягнуться скандальні судові справи в Україні".
Як повідомили співрозмовники видання, знайомі з ходом справи Тищенка, судовий процес затягується. Але поки складно сказати, хто саме його затягує. Засідання часто переносяться, що теж не сприяє швидкому завершенню суду.
Водночас, що стосується "плівок Тищенка", кримінальна справа на їхній підставі не відкривалася.
"Плівки самі є, але довести, що він отримував за це гроші, майже неможливо", - зазначають джерела РБК-Україна.
Що ще за "плівки Тищенка"
На сьогодні проти Миколи Тищенка розглядається справа, пов'язана з побиттям у Дніпрі колишнього добровольця, бійця спецпідрозділу "Kraken" Дмитра Павлова.
Історія почалася в червні минулого року, коли в мережі з'явилося відео, як чоловіки оточують Павлова з візком, одягають кайданки і б'ють. Далі виявилося, що до конфлікту причетний Тищенко. Напередодні він нібито посварився з Павловим, який нібито охороняв нелегальний call-центр. А нападники на нього нібито є охоронцями нардепа.
Нагадаємо, суд був гучним, у грудні ДБР відзвітувало про завершення слідства, а пізніше в мережу потрапили "плівки Тищенка". На них він цікавився заробітком на call-центрах, яким публічно оголосив війну. Сам нардеп заперечував, що на записах він.
Що зараз із самим Тищенком
Спочатку нардепу у справі про побиття Павлова обрали цілодобовий домашній арешт, під яким він перебував до грудня 2024 року. Наприкінці січня знову призначили домашній арешт, але пізніше пом'якшили до нічного арешту, а кілька тижнів тому щодо Тищенка обмежилися особистим зобов'язанням.
На сьогодні Микола Тищенко зобов'язаний прибувати на кожну вимогу до Шевченківського районного суду Дніпра, повідомляти суд про зміну свого місця проживання, здати закордонний паспорт тощо.