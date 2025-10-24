По скандальным "пленкам Тищенко" до сих пор не открыто дело, - источники

На сегодня не открыто дело по скандальным так называемым пленкам нардепа Николая Тищенко. На которых он якобы обсуждает нелегальные call-центры.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Князев, Борисов и митрополит Павел: как тянутся скандальные судебные дела в Украине".

Как сообщили собеседники издания, знакомые с ходом дела Тищенко, судебный процесс затягивается. Но пока сложно сказать, кто именно его затягивает. Заседания часто переносятся, что тоже не способствует быстрому завершению суда. В то же время, что касается "пленок Тищенко", уголовное дело на их основании не открывалось. "Пленки сами есть, но доказать, что он получал за это деньги, почти невозможно", - отмечают источники РБК-Украина.