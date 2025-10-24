ua en ru
По скандальным "пленкам Тищенко" до сих пор не открыто дело, - источники

Днепр, Пятница 24 октября 2025 18:30
UA EN RU
По скандальным "пленкам Тищенко" до сих пор не открыто дело, - источники Фото: народный депутат Николай Тищенко (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Юлия Акимова

На сегодня не открыто дело по скандальным так называемым пленкам нардепа Николая Тищенко. На которых он якобы обсуждает нелегальные call-центры.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Князев, Борисов и митрополит Павел: как тянутся скандальные судебные дела в Украине".

Как сообщили собеседники издания, знакомые с ходом дела Тищенко, судебный процесс затягивается. Но пока сложно сказать, кто именно его затягивает. Заседания часто переносятся, что тоже не способствует быстрому завершению суда.

В то же время, что касается "пленок Тищенко", уголовное дело на их основании не открывалось.

"Пленки сами есть, но доказать, что он получал за это деньги, почти невозможно", - отмечают источники РБК-Украина.

Что еще за "пленки Тищенко"

На сегодня против Николая Тищенко рассматривается дело, связанное с избиением в Днепре бывшего добровольца, бойца спецподразделения "Kraken" Дмитрия Павлова.

История началась в июне прошлого года, когда в сети появилось видео, как мужчины окружают Павлова с коляской, надевают наручники и бьют. Дальше оказалось, что к конфликту причастен Тищенко. Накануне он якобы поссорился с Павловым, который якобы охранял нелегальный call-центр. А напавшие на него якобы являются охранниками нардепа.

Напомним, суд был громким, в декабре ГБР отчиталось о завершении следствия, а позже в сеть попали "пленки Тищенко". На них он интересовался заработком на call-центрах, которым публично объявил войну. Сам нардеп отрицал, что на записях он.

Что сейчас с самим Тищенко

Сначала нардепу по делу об избиении Павлова избрали круглосуточный домашний арест, под которым он находился до декабря 2024 года. В конце января снова назначили домашний арест, но позже смягчили до ночного ареста, а несколько недель назад в отношении Тищенко ограничились личным обязательством.

На сегодня Николай Тищенко обязан прибывать по каждому требованию в Шевченковский районный суд Днепра, сообщать суду про изменение своего места проживания, сдать загранпаспорт и так далее.

