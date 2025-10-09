ua en ru
Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку

Україна, Четвер 09 жовтня 2025 15:46
Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку Фото: Микола Тищенко, народний депутат (rada.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Шевченківський районний суд Дніпра у четвер, 9 жовтня, змінив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Обвинувачені Тищенко і експоліцейський Богдан Писаренко доєдналися до судового засідання у режимі онлайн. Їх обвинувачують в незаконному позбавленні волі ексбійця спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Павлова.

Згідно з рішенням суду, Тищенку і Писаренку змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання замість нічного домашнього арешту. Його встановлено строком на два місяці, до 9 грудня.

Наступне судове засідання заплановано на 10 листопада.

Справа нардепа Тищенка

Нагадаємо, у червні 2024 року в центрі Дніпра на Дмитро Павлов, який раніше служив у підрозділі Kraken, напали невідомі у камуфляжі. Як стало відомо, серед учасників інциденту був Тищенко.

Після того, як інцидент набув широкого розголосу, поліція відкрила кримінальне провадження. В межах розслідування у Тищенка провели обшуки, він отримав підозру у незаконному позбавленні волі.

До 23 грудня 2024 року Тищенко перебував під цілодобовим домашнім арештом. Судове засідання, на якому мали переглянути запобіжний захід, було заплановано на 6 січня 2025 року, однак його перенесли на 10 січня.

Таким чином, обмежувальний захід формально втратив чинність. Після завершення дії домашнього арешту нардеп з’явився на засіданні Верховної Ради, а до суду 10 січня не прибув.

В кінці січня Тищенку переобрали запобіжний захід - йому призначили цілодобовий домашній арешт на два місяці.

12 травня нардепу Миколі Тищенку та експоліцейському Богдану Писаренко послабили запобіжний захід. Їм призначили нічний арешт.

Більше про скандал з нардепом Тищенком - у матеріалі РБК-Україна.

