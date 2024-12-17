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Напад на ексвійськового у Дніпрі. ДБР завершило розслідування проти Тищенка

Вівторок 17 грудня 2024 15:04
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Напад на ексвійськового у Дніпрі. ДБР завершило розслідування проти Тищенка Фото: Микола Тищенко, народний депутат (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування кримінального провадження проти народного депутата Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військового у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Обвинувальний акт вже було скеровано до суду.

Як нагадує ДБР, Тищенко підозрюється у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалось заподіянням потерпілому фізичних страждань. Відповідно до ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України, йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Напад на колишнього військового у Дніпрі

20 червня 2024 року у місті Дніпро група осіб, діючи за вказівкою Тищенка, незаконно позбавила волі потерпілого, який є учасником бойових дій. Потерпілого утримували протягом певного часу, завдаючи йому тілесних ушкоджень.

Вже 25 червня народному депутату повідомили про підозру.

Детальніше про ситуацію можна почитати у матеріалі РБК-Україна "Скандал із Тищенком. Що сталося у Дніпрі та як напад на екс-військового став справою проти нардепа.

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Микола Тищенко ДБР
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