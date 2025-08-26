ua en ru
Скандальне вето Навроцького: посольство України звернулося до біженців у Польщі

Вівторок 26 серпня 2025 23:37
Скандальне вето Навроцького: посольство України звернулося до біженців у Польщі Фото: посол України в Республіці Польща Василь Боднар (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Українські дипломати ведуть консультації з владою Польщі стосовно вето президента Кароля Навроцького на закон про виплати українським біженцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар посла України в Польщі Василя Боднара телеканалу Slawa TV.

Дипломат зазначив, що "ситуація зі змінами в польському законодавстві природно викликала великі емоції".

Однак він запевнив, що посольство продовжує працювати над тим, щоб забезпечити всі права українців, відповідно до мандату, наданого офіційним Києвом посольствам і консульствам України.

"Ми розуміємо, що тривають зміни, і ми зараз постійно ведемо діалог та консультації з польською стороною, щоби права громадян України були забезпечені належним чином, і робимо все, щоб українські громадяни почували себе комфортно", - зазначив Боднар.

Посол наголосив, що "наразі дуже важливо, аби українські громадяни дотримувалися чинних норм законодавства".

Він закликав українців слідкувати за легальністю перебування в Польщі та подавати "усі необхідні для цього документи належним чином у відведений час".

Дипломат запевнив, що посольство буде інформувати українських громадян і все суспільство про перебіг переговорів.

"(Ми будемо інформувати. - ред.) як проходить процес змін законодавства, щоб не було надмірних маніпуляцій, а ті емоції, які сьогодні є в медійному просторі, були обґрунтовані та ми могли детально розповісти, що насправді відбувається і які зміни можуть досягти результату, а які - ні", - зазначив Боднар.

Резонансне вето Навроцького

Соціальна ініціатива "800+" у Польщі є програмою підтримки родин із дітьми, зокрема українських біженців, щоб допомогти батькам та опікунам у вихованні неповнолітніх.

За її умовами, кожна сім’я щомісяця отримує по 800 злотих (близько 9 тисяч гривень) на дитину до 18 років.

25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про соцдопомогу для безробітних українців. За його словами, програма "800+" і безкоштовні медичні послуги мають надаватися лише офіційно працевлаштованим у Польщі українцям.

Навроцький заклав цю норму в новий законопроєкт, який уже подали на розгляд Сейму.

Додамо, що з 1 червня вже було скорочено категорію українців для соцвиплат у рамках програми "800+".

