Скандальное вето Навроцкого: посольство Украины обратилось к беженцам в Польше
Украинские дипломаты ведут консультации с властями Польши касательно вето президента Кароля Навроцкого на закон о выплатах украинским беженцам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий посла Украины в Польше Василия Боднара телеканалу Slawa TV.
Дипломат отметил, что "ситуация с изменениями в польском законодательстве естественно вызвала большие эмоции".
В то же время, он заверил, что посольство продолжает работать над тем, чтобы обеспечить все права украинцев, в соответствии с мандатом, предоставленным официальным Киевом посольствам и консульствам Украины.
"Мы понимаем, что продолжаются изменения, и мы сейчас постоянно ведем диалог и консультации с польской стороной, чтобы права граждан Украины были обеспечены должным образом, и делаем все, чтобы украинские граждане чувствовали себя комфортно", - отметил Боднар.
Посол подчеркнул, что "сейчас очень важно, чтобы украинские граждане придерживались действующих норм законодательства".
Он призвал украинцев следить за легальностью пребывания в Польше и подавать "все необходимые для этого документы должным образом в отведенное время".
Дипломат заверил, что посольство будет информировать украинских граждан и все общество о ходе переговоров.
"(Мы будем информировать. - ред.) как проходит процесс изменений законодательства, чтобы не было чрезмерных манипуляций, а те эмоции, которые сегодня есть в медийном пространстве, были обоснованы и мы могли подробно рассказать, что на самом деле происходит и какие изменения могут достичь результата, а какие - нет", - отметил Боднар.
Резонансное вето Навроцкого
Социальная инициатива "800+" в Польше является программой поддержки семей с детьми, в частности украинских беженцев, чтобы помочь родителям и опекунам в воспитании несовершеннолетних.
Согласно ее условиям, каждая семья ежемесячно получает по 800 злотых (около 9 тысяч гривен) на ребенка до 18 лет.
25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о соцпомощи для безработных украинцев. По его словам, программа "800+" и бесплатные медицинские услуги должны предоставляться исключительно официально трудоустроенным в Польше украинцам.
Навроцкий заложил эту норму в новый законопроект, который уже подали на рассмотрение Сейма.
Добавим, что с 1 июня уже была сокращена категория украинцев для соцвыплат в рамках программы "800+".