Скандальное вето Навроцкого: посольство Украины обратилось к беженцам в Польше

Украинские дипломаты ведут консультации с властями Польши касательно вето президента Кароля Навроцкого на закон о выплатах украинским беженцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий посла Украины в Польше Василия Боднара телеканалу Slawa TV.

Дипломат отметил, что "ситуация с изменениями в польском законодательстве естественно вызвала большие эмоции".

В то же время, он заверил, что посольство продолжает работать над тем, чтобы обеспечить все права украинцев, в соответствии с мандатом, предоставленным официальным Киевом посольствам и консульствам Украины.

"Мы понимаем, что продолжаются изменения, и мы сейчас постоянно ведем диалог и консультации с польской стороной, чтобы права граждан Украины были обеспечены должным образом, и делаем все, чтобы украинские граждане чувствовали себя комфортно", - отметил Боднар.

Посол подчеркнул, что "сейчас очень важно, чтобы украинские граждане придерживались действующих норм законодательства".

Он призвал украинцев следить за легальностью пребывания в Польше и подавать "все необходимые для этого документы должным образом в отведенное время".

Дипломат заверил, что посольство будет информировать украинских граждан и все общество о ходе переговоров.

"(Мы будем информировать. - ред.) как проходит процесс изменений законодательства, чтобы не было чрезмерных манипуляций, а те эмоции, которые сегодня есть в медийном пространстве, были обоснованы и мы могли подробно рассказать, что на самом деле происходит и какие изменения могут достичь результата, а какие - нет", - отметил Боднар.