Скандальная сделка недели: Gunvor покупает "Лукойл", в США обеспокоены связями с РФ

Группа компаний Gunvor Торбьерна Торнквиста использует санкции США для приобретения активов Лукойла. Вот только данное соглашение должны согласовать в Вашингтоне, ведь есть беспокойство из-за возможных связей с Кремлем.

Объявление сделки о возможной покупке активов российского нефтяного гиганта "Лукойл" швейцарской компанией Gunvor вызвало повышенное внимание в энергетической индустрии.

Еще бы, данная сделка была анонсирована всего через неделю после того, как США ввели санкции против "Лукойл", что вызвало волну запросов от других энергетических компаний по покупке активов, однако большинство из них получили отказ, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Ключевым моментом станет согласование сделки со стороны правительства США. Gunvor уже начала обсуждение с представителями Министерства финансов США. Хотя у чиновников есть определенные опасения относительно возможного российского влияния на компанию, они признают, что Gunvor поддерживает конструктивные отношения с США, в частности в вопросах ценового ограничения на нефть, введенного западными странами для уменьшения доходов Москвы.

Должностные лица Министерства финансов также интересуются, как изменились отношения компании с Владимиром Путиным в течение последних лет, отмечают источники. В то же время процесс находится на очень раннем этапе, и окончательные решения еще не приняты.

Если сделка будет одобрена, это выведет Gunvor в высшую лигу добычи нефти и почти вчетверо увеличит ее перерабатывающие мощности. Кроме того, это может стать важным сигналом для энергетического рынка относительно возможностей иностранных компаний инвестировать в российские активы даже после санкций. Кроме того,