Війна в Україні

Понад 140 бойових зіткнень: свіже зведення Генштабу

Україна, Вівторок 04 листопада 2025 23:55
Понад 140 бойових зіткнень: свіже зведення Генштабу Фото: ЗСУ (facebook.com www.dshv.mil.gov.ua)
Автор: Никончук Анастасія

За останню добу 4 листопада на фронтах продовжилися запеклі бойові дії. Українські сили оборони відбили безліч атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Від початку доби відбулося 144 бойових зіткнення. Противник завдав один ракетний і 35 авіаційних ударів, застосував шість ракет, скинув 57 керованих авіабомб, залучив 3029 дронів-камікадзе та здійснив 3668 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

Окупанти здійснили п'ять авіаударів, скинули десять керованих авіабомб і здійснили 135 обстрілів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський і Куп'янський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку зупинено сім атак ворога в районах Вовчанська, Синельникового та Дворічанського.

На Куп'янському напрямку противник здійснив п'ять наступальних дій поблизу Піщаного, Борівської Андріївки та Петропавлівки.

Лиманський та Слов'янський напрямки

Російські загарбники десять разів атакували позиції українців біля Греківки, Новоселівки, Корового Яру, Дробишевого та Лиману, одне бойове зіткнення триває. Сили оборони відбили 13 атак у районах Серебрянки, Виїмки, Переїзного, Сіверська та Дронівки.

Костянтинівський та Покровський напрямки

На Костянтинівському напрямку противник 11 разів намагався прорвати оборону біля Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля, Яблунівки, Бересток і Софіївки.

На Покровському напрямку ворог 49 разів атакував позиції українських захисників, п'ять сутичок тривають. За добу українські військові знищили 107 окупантів, 21 дрон, 4 одиниці спеціальної техніки, автомобільну техніку та пункти управління безпілотниками.

Олександрівський та Гуляйпільський напрямки

Окупанти 15 разів атакували в бік Єгорівки, Новоіванівки, Ялти, Соснівки, Степового, Вербового та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбито три атаки біля Новомиколаївки, авіаудари припали на Солодке, Пологи і Тернувате.

Оріхівський та Придніпровський напрямки

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборону біля Степового та Новоандріївки, всі атаки зупинено.

На Придніпровському напрямку три спроби просування в бік Антонівського мосту виявилися безрезультатними.

В інших напрямках істотних змін не зафіксовано. Ситуація на фронтах залишається напруженою, сили оборони продовжують утримувати позиції та відбивати атаки противника.

Нагадуємо, що Україна активно збільшує випуск власних безпілотників, поступово відмовляючись від китайських DJI Mavic. Перші партії вітчизняних дронів уже передані військовим підрозділам і застосовуються на лінії фронту.

Зазначимо, що в окупованому Бердянську студентів місцевого медколеджу примушують вступати до створеного загарбниками псевдовзагону "Барс-85", де молодих людей готують до служби в інтересах російських окупаційних структур.

Де в Україні завтра вимикатимуть світло: список областей та графіки
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
