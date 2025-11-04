Експорт сирої нафти з Росії різко скоротився через санкції США, - Bloomberg

Морські постачання російської сирої нафти різко скоротилися, найбільше з січня 2024 року, через санкції США проти компаній "Лукойл" і "Роснефть".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними відстеження суден, середні місячні обсяги перевезень з російських портів становили 3,58 млн барелів на день станом на 2 листопада, що приблизно на 190 тисяч барелів менше, ніж переглянутий показник за період до 26 жовтня.

Падіння потоків вдарило по нафтових доходах Москви, які впали до найнижчого рівня з серпня, на тлі заборони США на співпрацю з двома найбільшими російськими експортерами "Лукойл" та "Роснефть".

Щотижнево вартість експорту в середньому становила близько 1,15 млрд доларів за 7 днів до 2 листопада, що на 27% менше, ніж у попередньому періоді.

Російські експортери продовжують завантажувати сиру нафту на танкери, але нафтопереробні заводи менш охоче приймають ці вантажі у свої резервуари для зберігання.

Це призвело до зростання обсягів російської сирої нафти, яка зберігається в морі на танкерах, на 8% з початку вересня та становить 380 млн барелів.

Видання зазначає, що разом Індія, Китай і Туреччина забирають понад 95% російського експорту нафти морським транспортом, тому компенсувати будь-яке значне скорочення їхніх закупівель буде практично неможливо.

Москва, ймовірно, захоче продовжувати завантажувати вантажі, поки це можливо, навіть якщо вони залишатимуться в плавучих сховищах. Тому нафта, що зберігається в морі, стане все більш важливим показником впливу останніх санкцій.

За даними відстеження суден та звітами портових агентів, за тиждень до 2 листопада 26 танкерів завантажили 21,11 млн барелів російської сирої нафти. Обсяг зменшився у порівнянні з попереднім тижнем, коли 34 судна взяли на борт 26,41 млн барелів.

У середньому за добу поставки за тиждень до 2 листопада впали до 3,02 млн барелів на день, що є найнижчим показником за останні 10 тижнів.

Проте деякі експерти вважають, що перебої постачання російської нафти будуть тимчасовими.