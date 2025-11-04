Експорт сирої нафти з Росії різко скоротився через санкції США, - Bloomberg
Морські постачання російської сирої нафти різко скоротилися, найбільше з січня 2024 року, через санкції США проти компаній "Лукойл" і "Роснефть".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними відстеження суден, середні місячні обсяги перевезень з російських портів становили 3,58 млн барелів на день станом на 2 листопада, що приблизно на 190 тисяч барелів менше, ніж переглянутий показник за період до 26 жовтня.
Падіння потоків вдарило по нафтових доходах Москви, які впали до найнижчого рівня з серпня, на тлі заборони США на співпрацю з двома найбільшими російськими експортерами "Лукойл" та "Роснефть".
Щотижнево вартість експорту в середньому становила близько 1,15 млрд доларів за 7 днів до 2 листопада, що на 27% менше, ніж у попередньому періоді.
Російські експортери продовжують завантажувати сиру нафту на танкери, але нафтопереробні заводи менш охоче приймають ці вантажі у свої резервуари для зберігання.
Це призвело до зростання обсягів російської сирої нафти, яка зберігається в морі на танкерах, на 8% з початку вересня та становить 380 млн барелів.
Видання зазначає, що разом Індія, Китай і Туреччина забирають понад 95% російського експорту нафти морським транспортом, тому компенсувати будь-яке значне скорочення їхніх закупівель буде практично неможливо.
Москва, ймовірно, захоче продовжувати завантажувати вантажі, поки це можливо, навіть якщо вони залишатимуться в плавучих сховищах. Тому нафта, що зберігається в морі, стане все більш важливим показником впливу останніх санкцій.
За даними відстеження суден та звітами портових агентів, за тиждень до 2 листопада 26 танкерів завантажили 21,11 млн барелів російської сирої нафти. Обсяг зменшився у порівнянні з попереднім тижнем, коли 34 судна взяли на борт 26,41 млн барелів.
У середньому за добу поставки за тиждень до 2 листопада впали до 3,02 млн барелів на день, що є найнижчим показником за останні 10 тижнів.
Проте деякі експерти вважають, що перебої постачання російської нафти будуть тимчасовими.
Санкції проти нафтових компаній Росії
Нагадаємо, 23 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про новий пакет жорстких санкцій проти російського енергетичного сектору. До списку обмежень потрапили нафтові гіганти "Лукойл" і "Роснефть" разом із їхніми дочірніми структурами.
Відтепер будь-які фінансові операції з цими компаніями або їхніми підрозділами заборонені.
Вже 27 жовтня російська нафтова компанія "Лукойл" повідомила про намір позбутися своїх міжнародних активів після запровадження санкцій з боку США та низки інших країн.
Українська розвідка зафіксувала суттєві збитки Росії від нещодавно запроваджених санкцій. За прогнозами, втрати держави лише від обмежень проти нафтової галузі можуть перевищити 50 мільярдів доларів на рік.
Зокрема, китайські нафтопереробники почали відмовлятися від закупівель російської нафти після санкцій США.
Туреччина також різко скорочує імпорт російської нафти.