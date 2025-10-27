Російський "Лукойл" через санкції змушений продавати свої активи за кордоном
В понеділок, 27 жовтня, російська нафтова компанія "Лукойл" заявила про намір продати свої активи за кордоном. Причина - запровадження західними країнами санкцій щодо неї та її дочірніх підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Лукойла".
"У зв'язку із запровадженням обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх підприємств деякими державами, компанія оголошує про свій намір продати свої міжнародні активи", - йдеться у заяві.
Зазначається, що розгляд пропозицій від потенційних покупців вже стартував.
"Лукойл" повідомив, що продаж активів відбуватиметься в межах ліцензії, яку видало Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.
Російська компанія збирається звернутися за продовженням дії ліцензії для забезпечення безперебійної роботу міжнародних активів до завершення угод.
Санкції США
Нагадаємо, 23 жовтня американський лідер Дональд Трамп оголосив про введення санкцій проти "Лукойл" та "Роснефти", а також їхніх дочірніх компаній. До цього санкції проти цих російських компаній запровадила Британія.
Одразу після цього акції "Лукойла" на Московській біржі обвалилися. Зокрема, за два дні вони подешевшали на 7,2%, що відповідає втраті 297 млрд рублів (близько 3,66 млрд доларів).
За інформацією агентства Bloomberg, потоки російської нафти в Індію, які різко зросли після початку повномасштабної війни в Україні, вже скоро можуть скоротитись майже до нуля.
При цьому джерела Reuters розповіли, що санкції Сполучених Штатів спонукали державні китайські нафтові компанії в короткостроковій перспективі призупинити закупівлі нафти у країни-агресорки.