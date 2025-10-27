Російський "Лукойл" через санкції змушений продавати свої активи за кордоном

В понеділок, 27 жовтня, російська нафтова компанія "Лукойл" заявила про намір продати свої активи за кордоном. Причина - запровадження західними країнами санкцій щодо неї та її дочірніх підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Лукойла".

"У зв'язку із запровадженням обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх підприємств деякими державами, компанія оголошує про свій намір продати свої міжнародні активи", - йдеться у заяві.

Зазначається, що розгляд пропозицій від потенційних покупців вже стартував.

"Лукойл" повідомив, що продаж активів відбуватиметься в межах ліцензії, яку видало Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

Російська компанія збирається звернутися за продовженням дії ліцензії для забезпечення безперебійної роботу міжнародних активів до завершення угод.