Скандал в Одесі: випускники складали НМТ протягом 13 годин, у Раді вимагають пояснень

Головне: В Одесі через тривалі повітряні тривоги проведення НМТ розтягнулося на 13 годин - з 09:00 до 22:00, що призвело до критичного виснаження абітурієнтів.

- з 09:00 до 22:00, що призвело до критичного виснаження абітурієнтів. Екзаменаційний центр виявився непідготовленим до умов воєнного стану : діти не мали доступу до їжі та води, а зв'язок із батьками був обмежений.

: діти не мали доступу до їжі та води, а зв'язок із батьками був обмежений. Омбудсмен назвав ситуацію "неприйнятним провалом системи" , що ставить під сумнів об'єктивність результатів тестування.

, що ставить під сумнів об'єктивність результатів тестування. Учасникам запропонували пройти тест під час додаткової сесії , проте чітких гарантій безпеки та дат поки не надали.

, проте чітких гарантій безпеки та дат поки не надали. Верховна Рада вимагає пояснень: депутати викликають голову УЦОЯО для обговорення ситуації в Одесі.

депутати викликають голову УЦОЯО для обговорення ситуації в Одесі. Згідно з правилами УЦОЯО, для проходження додаткової сесії через форс-мажор необхідно подати заяву до регіонального центру протягом трьох робочих днів.

13-годинне НМТ в Одесі

За даними омбудсмена, процедура тестування затягнулася з 09:00 до близько 22:00. Приміщення, обране для іспиту, виявилося непідготовленим до умов воєнного стану: дітям не забезпечили доступ до води та харчування, а зв’язок із батьками був суттєво обмежений.

"Увесь цей час їм не забезпечили навіть базових умов - доступу до води та харчування. Зв’язок із батьками був суттєво обмежений: звернутися могли лише окремі діти, яким стало зле", - йдеться у повідомленні.

Окрему увагу звернули на ситуацію з дітьми-сиротами, які під час багатогодинного марафону залишилися без жодної підтримки. Допомогу в забезпеченні водою та їжею змогли надати лише небайдужі вчителі та батьки інших учасників.

Наслідки для вступників

Через тривале очікування в укритті та стрес абітурієнти перебували у стані критичного виснаження. За словами учасників, вони втратили концентрацію, що унеможливило якісне виконання завдань, особливо в останніх блоках тесту.

Це ставить під сумнів об'єктивність результатів та дотримання принципу рівних можливостей для всіх вступників.

Учасникам запропонували пройти НМТ під час додаткової сесії, проте жодних гарантій, що ситуація не повториться, та конкретних дат поки немає.

Представництво омбудсмена назвало таку організацію тестування "неприйнятним провалом системи", що вимагає негайного реагування Міністерства освіти і науки та перегляду процедур проведення іспитів в умовах війни.

Реакція підкомітету з питань вищої освіти на ситуацію

9 червня голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина повідомила, що Веховна Рада проголосувала за те, щоб викликати голову Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко для пояснення, що трапилося зі складанням НМТ в Одесі.

"Я вважаю, що треба викликати і міністра, бо виникає багато питань. Навіщо вони подають законопроєкт про вступну кампанію знову із кількістю 4-х предметів і чому на 5-й рік повномасштабної війни діти не мають можливості складати тест у безпечних умовах", - заявила Гришина.

Що робити при форс-мажорах на НМТ

Повітряні тривоги понад 2,5 години дають право учачсникам основної сесії подавати заявку на участь у додатковій.

"Якщо учасник не зможе розпочати/завершити виконання роботи через форс-мажорні обставини, йому потрібно буде протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ, в якій він брав участь, подати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти заяву щодо надання можливості пройти тестування під час додаткових сесій", - раніше в інтерв'ю РБК-Україна пояснила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Рішення про допуск до участі в додаткових сесіях регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти ухвалює на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ.

"Учасника допускають до додаткових сесій за умови задоволення апеляційною комісією при УЦОЯО клопотання про анулювання його результату НМТ за підсумками основної сесії", - додала Вакуленко.

Як діяти при форс-мажорних обставинах під час НМТ (інфографіка)

РБК-Україна звернулась за коментарем до УЦОЯО щодо поточної ситуації в Одесі, а також, що робити, якщо тривалі тривоги будуть під час тестування на додатковій сесії. Поки очікуємо відповіді.

Хто відповідає за тимчасові екзименарційні центри (ТЕЦ)

За словами Вакуленко, у 2026 році НМТ на територіях, розташованих поблизу зон активних бойових дій, здебільшого проведуть в укриттях.

Торік у Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській областях 100% ТЕЦ були в укриттях, у Миколаївській - 91%, у решті регіонів цей показник нижче.

"Там, де ТЕЦ функціонували в укриттях цивільного захисту, тестування не переривали: навіть у разі тривоги учасники продовжували роботу над тестами", - розповіла Вакуленко.

Додамо, що створення ТЕЦ здійснюється спільно з регіональними центрами оцінювання якості освіти та структурними підрозділами з питань освіти і науки обласних та Київської міської державних, військових адміністрацій.