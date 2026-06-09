Скандал в Одессе: выпускники сдавали НМТ в течение 13 часов, в Раде требуют объяснений

Главное: В Одессе из-за длительных воздушных тревог проведение НМТ растянулось на 13 часов - с 09:00 до 22:00, что привело к критическому истощению абитуриентов.

- с 09:00 до 22:00, что привело к критическому истощению абитуриентов. Экзаменационный центр оказался неподготовленным к условиям военного положения : дети не имели доступа к еде и воде, а связь с родителями была ограничена.

: дети не имели доступа к еде и воде, а связь с родителями была ограничена. Омбудсмен назвал ситуацию "неприемлемым провалом системы" , ставящим под сомнение объективность результатов тестирования.

, ставящим под сомнение объективность результатов тестирования. Участникам предложили пройти тест во время дополнительной сессии , однако четких гарантий безопасности и дат пока не предоставлено.

, однако четких гарантий безопасности и дат пока не предоставлено. Верховная Рада требует пояснений: депутаты вызывают главу УЦОКО для обсуждения ситуации в Одессе.

депутаты вызывают главу УЦОКО для обсуждения ситуации в Одессе. Согласно правилам УЦОКО, для прохождения дополнительной сессии из-за форс-мажора необходимо подать заявление в региональный центр в течение трех рабочих дней.

13-часовое НМТ в Одессе

По данным омбудсмена, процедура тестирования затянулась с 09:00 до около 22:00. Помещение, выбранное для экзамена, оказалось неподготовленным к условиям военного положения: детям не обеспечили доступ к воде и питанию, а связь с родителями была существенно ограничена.

"Все это время им не обеспечили даже базовых условий - доступа к воде и питанию. Связь с родителями была существенно ограничена: обратиться могли только отдельные дети, которым стало плохо", - говорится в сообщении.

Особое внимание обратили на ситуацию с детьми-сиротами, которые во время многочасового марафона остались без всякой поддержки. Помощь в обеспечении водой и едой смогли предоставить только неравнодушные учителя и родители других участников.

Последствия для поступающих

Из-за длительного ожидания в укрытии и стресса абитуриенты находились в состоянии критического истощения. По словам участников, они потеряли концентрацию, что сделало невозможным качественное выполнение заданий, особенно в последних блоках теста.

Это ставит под сомнение объективность результатов и соблюдение принципа равных возможностей для всех поступающих.

Участникам предложили пройти НМТ во время дополнительной сессии, однако никаких гарантий, что ситуация не повторится, и конкретных дат пока нет.

Представительство омбудсмена назвало такую организацию тестирования "неприемлемым провалом системы", что требует немедленного реагирования Министерства образования и науки и пересмотра процедур проведения экзаменов в условиях войны.

Реакция подкомитета по вопросам высшего образования на ситуацию

9 июня глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина сообщила, что Веховная Рада проголосовала за то, чтобы вызвать главу Украинского центра оценивания качества образования Татьяну Вакуленко для объяснения, что случилось со сдачей НМТ в Одессе.

"Я считаю, что надо вызвать и министра, потому что возникает много вопросов. Зачем они подают законопроект о вступительной кампании снова с количеством 4-х предметов и почему на 5-й год полномасштабной войны дети не имеют возможности сдавать тест в безопасных условиях", - заявила Гришина.

Что делать при форс-мажорах на НМТ

Воздушные тревоги более 2,5 часов дают право участникам основной сессии подавать заявку на участие в дополнительной.

"Если участник не сможет начать/завершить выполнение работы из-за форс-мажорных обстоятельств, ему нужно будет в течение трех рабочих дней со дня проведения НМТ, в которой он принимал участие, подать в соответствующий региональный центр оценивания качества образования заявление о предоставлении возможности пройти тестирование во время дополнительных сессий", - ранее в интервью РБК-Украина объяснила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Решение о допуске к участию в дополнительных сессиях регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования принимает на основании записей, сделанных в документах ВЭЦ.

"Участника допускают к дополнительным сессиям при условии удовлетворения апелляционной комиссией при УЦОКО ходатайства об аннулировании его результата НМТ по итогам основной сессии", - добавила Вакуленко.

Как действовать при форс-мажорных обстоятельствах во время НМТ (инфографика)

РБК-Украина обратилась за комментарием в УЦОКО относительно текущей ситуации в Одессе, а также, что делать, если длительные тревоги будут во время тестирования на дополнительной сессии. Пока ожидаем ответа.

Кто отвечает за временные экзаменационные центры (ВЭЦ)

По словам Вакуленко, в 2026 году НМТ на территориях, расположенных вблизи зон активных боевых действий, в основном проведут в укрытиях.

В прошлом году в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях 100% ВЭЦ были в укрытиях, в Николаевской - 91%, в остальных регионах этот показатель ниже.

"Там, где ТЭЦ функционировали в укрытиях гражданской защиты, тестирование не прерывали: даже в случае тревоги участники продолжали работу над тестами", - рассказала Вакуленко.

Добавим, что создание ВЭЦ осуществляется совместно с региональными центрами оценивания качества образования и структурными подразделениями по вопросам образования и науки областных и Киевской городской государственных, военных администраций.