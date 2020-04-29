Скандал с нардепом Тищенко и подписание закона о рынке земли: новости за 28 апреля

Коллаж РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, Bellingcat установила личность ключевого фигуранта в деле MH17, нардеп Тищенко попал в скандал из-за своего ресторана. Подробнее о том, что произошло во вторник, 28 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине

Коронавирус продолжает распространяться в Украине. Минздрав зафиксировал рост количества зараженных и скончавшихся от осложнений болезни. На данный момент инфицированы коронавирусом в стране 9410 человек, выздоровели 992, умерли 239.

Численность больных COVID-19 в Черновицкой области и Киеве значительно превышает остальные регионы. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Зеленский подписал закон о рынке земли

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2178-10 о рынке земли. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ вступит в действие с 1 июля 2021 года.

Bellingcat установила личность ключевого фигуранта в деле MH17

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat назвала ключевого фигуранта в деле о крушении малазийского боинга рейса MH17 над Донбассом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Bellingcat.

По данным журналистов, фигурирующий в перехваченных накануне сбития телефонных переговорах "Владимир Иванович" - это первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака.

В Раде нет голосов за назначение Саакашвили, - источник

В Верховной раде Украины не хватает голосов для назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по реформам. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Верховной раде.

По словам собеседника, голосов нет не только во фракции "Слуга народа", но и в других.

Слончака отправили под домашний арест

Бывший заместитель киевского городского головы Владимир Слончак отправлен под домашний арест за нападение на полицейского.

Напомним, Ночью 26 апреля чиновника задержали за нападение на полицейского. Перед этим патруль остановил машину, в которой находился Слончак, за движение с выключенными фарами. За рулем была замглавы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. Полиция отмечает, что они оба были в состоянии алкогольного опьянения.

В Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар

Вчера, 28 апреля, в Олевском районе Житомирской области возник новый лесной пожар. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Около 15:00 в Олевском районе возникло возгорание травы, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи села Рудня-Перганская.

В Сирии взорвалась нефтяная автоцистерна, десятки погибших

Более 30 человек погибли в результате взрыва нефтяной цистерны в северном сирийском городе Африн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Агентство называет инцидент террористической атакой.

В центре Киева вопреки карантину продолжает работать ресторан нардепа Тищенко, - расследование

В центре Киева ресторан "Велюр", который принадлежит сети "Наша карта" народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, продолжает работать. Как передает РБК-Украина, об этом говорится в расследовании BIHUS info. Как говорится в сюжете, гостями ресторана являются депутаты, бизнесмены и бывшие члены Партии регионов.

Николай Тищенко отреагировал на скандал. Нардеп от "Слуги народа" раскритиковал журналистов и сообщил, что ресторан не работает, а сам он там проводит "личные встречи", так как это очень удобно.

Полиция Киева пришла в ресторан с проверкой.

У берегов Крыма нашли теплоход с тысячами тел

На дне Черного моря, у берегов оккупированного Россией Крыма нашли легендарный теплоход "Армения", который затонул 79 лет назад. Судно ушло на дно после того, как 7 ноября 1941 года по нему ударила немецкая авиация. Корабль обнаружили в 15 милях от южного побережья Крыма.

Всего на борту было от 6 до 10 тысяч беженцев и раненых. Трагедия с теплоходом признана одной из самых масштабных в мире.

Пентагон показал гигантский НЛО над Землей: яркое видео

Пентагон официально опубликовал видеозаписи, на которых запечатлен неопознанный летающий объект — НЛО. Эти кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в разные периоды времени - в 2004 и 2015 годах.

Как отметили в Пентагоне, три ролика с НЛО ранее уже были размещены в открытом доступе в результате "несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах". Но подлинность этих видео были подтверждены в ВМС США.