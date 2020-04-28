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В Раде нет голосов за назначение Саакашвили, - источник

Новости » Политика     28.04.2020 - 15:56
В Раде нет голосов за назначение Саакашвили, - источник
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Нардепы не готовы дать 226 голосов за назначение Саакашвили

В Верховной раде Украины не хватает голосов для назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по реформам. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Верховной раде.

По словам собеседника, голосов нет не только во фракции "Слуга народа", но и в других.

"226 голосов сейчас нет. И их не будет, если президент четко не выразит поддержку. Возможно, он не хочет этого делать", - сообщил источник.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина заявил, что не уверен, что поддержит назначение Саакашвили в правительство. По его мнению, в команде "Слуги народа" достаточно людей, которые могут быть полезны Кабинету министров.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе предложил Саакашвили занять высокий пост в правительстве Дениса Шмыгаля. Предполагалось, что на посту вице-премьера по реформам он будет заниматься переговорами с МВФ. Голосование в Раде ожидалось на прошлой неделе, но, как известно на сегодня, назначение не значится в повестке парламента и на 30 апреля.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныСаакашвилиВерховная Рада
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