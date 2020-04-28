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Слончака отправили под домашний арест

Новости » Политика     28.04.2020 - 17:13
Слончака отправили под домашний арест
Фото: Владимир Слончак (УНИАН)

Слончак будет находиться под ночным домашним арестом

Бывший заместитель киевского городского головы Владимир Слончак отправлен под домашний арест за нападение на полицейского. Трансляция заседания Соломенского райсуда Киева велась на YouTube "Судебной власти Украины".

На суде представители прокуратуры просили круглосуточный домашний арест для Слончака за агрессивное нападение на патрульного. В итоге суд удовлетворил ходатайство частично, отправив его под ночной домашний арест.

Сам подозреваемый в нападении заявлял, что полицейские превышали полномочия при задержании автомобиля, в котором он находился.

"Применить меру пресечения в виде домашнего ареста в пределах срока досудебного расследования, то есть до 27 июня 2020 года включительно, запретив ему в промежуток времени с 23:00 до 6:00 следующего дня покидать жилье", - зачитал решение судья.

Напомним, после резонансного задержания Слончаку сообщили о подозрении в угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

Ночью 26 апреля чиновника задержали за нападение на полицейского. Перед этим патруль остановил машину, в которой находился Слончак, за движение с выключенными фарами. За рулем была замглавы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. Полиция отмечает, что они оба были в состоянии алкогольного опьянения.

На следующий день Слончак был уволен из Киевской городской государственной администрации.

Опубликовано видео нападения Слончака на полицейского
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