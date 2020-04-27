В центре Киева вопреки карантину продолжает работать ресторан нардепа Тищенко, - расследование

Фото: Николай Тищенко (РБК-Украина / Виталий Носач)

Посетителями ресторана являются бизнесмены и народные депутаты

В центре Киева ресторан "Велюр", который принадлежит сети "Наша карта" народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, продолжает работать. Как передает РБК-Украина, об этом говорится в расследовании BIHUS info.

Как говорится в сюжете издания, гостями ресторана являются депутаты, бизнесмены и бывшие члены Партии регионов.

К таким выводам пришли журналисты проекта по результатам 8-недельного наблюдения. Так, одним из гостей ресторана оказался внефракционный депутат Антон Яценко - бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского.

Ресторан Тищенко посещал также помощник нардепа от СН Павел Куфтирев, депутат и бывший сценарист студии "Квартал 95" Александр Кабанов, менеджер "Метинвеста" Рината Ахметова Виталий Кисель, а также первый заместитель председателя ОП и бывший продюсер "Квартал 95" Сергей Трофимов.

Журналисты зафиксировали также, как в ресторан зашли и попали еще как минимум с десяток людей. Однако на попытку зарезервировать столик в заведении журналистам ответили отказом.

На вопрос журналистов относительно посещения "Велюра" все депутаты категорически отрицали, что присутствовали в заведении в период карантина.

Сам Николай Тищенко ответил, что любые вопросы относительно "Велюра" стоит адресовать не ему.

Ззаначимо, 17 марта в Украине запрещена работа развлекательных заведений, кинотеатров, кафе, ресторанов, театров. Заведениям общепита разрешено работать только онлайн и с доставкой.

Напомним, 24 апреля Кабмин обнародовал план выхода Украины из карантина, который состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации плана - 11 мая, но при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Сегодня глава правительства Денис Шмигаль заявил, что в зависимости от динамики заболевания, второй, третий и четвертый этапы выхода с карантина могут начаться одновременно.