В Сирии взорвалась нефтяная автоцистерна, десятки погибших

Иллюстративное фото (flickr)

По предварительной информации, произошла террористическая атака

Более 30 человек погибли результате взрыва нефтяной цистерны в северном сирийском городе Африн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Агентство называет инцидент террористической атакой.

Согласно последним данным, во время взрыва погибли по меньшей мере 34 человека. Также ожидается, что число погибших возрастет, поскольку спасатели пытаются погасить масштабный пожар.

Imagery from the scene shows huge damage from fire, indicating that fuel/flammable liquid may have been involved/nearby:pic.twitter.com/nzca1zNy5N



The death toll is now at 24+ dead & 40+ wounded. — Charles Lister (@Charles_Lister) April 28, 2020

Местные СМИ сообщают о десятках раненых. По информации Сирийской обсерватории по правам человека, взрыв был вызван самодельным устройством. Отмечается, что атака могла быть нацелена на заправочную станцию, чтобы оказать максимальное влияние. За атакой могли стоять боевики сирийских курдов.

Напомним, комментируя новые доказательства применения химического оружия в Сирии, высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель призвал наказать режим сирийского президента Башара Асада.

Также сообщалось, что государственный секретарь США Майл Помпео заявил, что военные Российской Федерации, которые являются союзниками Асада, убили десятки турецких солдат в ходе эскалации в Сирии.