Bellingcat установила личность ключевого фигуранта в деле MH17

Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Замглавы пограничной службы ФСБ России Андрей Бурлака контролировал поставки оружия из РФ в Украину

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat назвала ключевого фигуранта в деле о крушении малазийского боинга рейса MH17 над Донбассом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Bellingcat.

По данным журналистов, фигурирующий в перехваченных накануне сбития телефонных переговорах "Владимир Иванович" - это первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака.

"Этот генерал ФСБ является самым высокопоставленным российским чиновником, который предоставляет наибольший интерес в уголовном расследовании крушения MH17", - говорится в докладе.

Фото: Бурлака находится на одну ступеньку ниже директора ФСБ (bellingcat.com)

Это единственный российский чиновник, остававшийся неустановленным Голландской объединенной следственной группой (JIT). Согласно данным, раскрытым JIT, он сыграл решающую роль в надзоре за военными операциями на востоке Украины и контроле потока оружия через российско-украинскую границу.

"Владимир Иванович" также отдавал приказы о трансграничных атаках на украинские силы и назначал военные задачи Игорю Гиркину - главному обвиняемому в уголовном деле MH17.

Напомним, ранее в деле MH17 Bellingcat разоблачила полковника ФСБ Игоря Егорова с псевдонимом "Эльбрус".

Также РБК-Украина писало, что адвокат потерпевших по делу о рейсе МН17 Джерри Скиннер заявил, что установка ЗРК "Бук", которая вероятно сбила самолет рейса МН17, не могла покинуть территорию РФ, разрешение дал именно президент РФ Владимир Путин.