Скандал з краденим зерном: Ізраїль ігнорує запити, МЗС вручило "ноту протесту"

15:23 28.04.2026 Вт
2 хв
МЗС України зробило заяву після виклику посла Ізраїлю "на килим"
aimg Ірина Глухова
Фото: МЗС вручило "ноту протесту" послу Ізраїля (Getty Images)

Сьогодні, 28 квітня, до Міністерства закордонних справ України запросили надзвичайного і повноважного посла Держави Ізраїль в Україні Міхаеля Бродського. Йому вручили ноту протесту.

Як пояснили в МЗС, причиною такого кроку стало триваюче надходження до Ізраїлю сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної Росією з тимчасово окупованих територій України.

Там наголосили, що походження цього зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження "борт-борт" у Чорному морі, добре відомі, зокрема ізраїльським компетентним органам. Водночас такі вантажі продовжують потрапляти до ізраїльських портів і вводитися в комерційний обіг.

Окремо українська сторона підкреслила, що ігнорування Ізраїлем офіційних звернень України та запитів про міжнародну правову допомогу, включно з проханням затримати судна і вантажі, фактично створює умови для легалізації викраденого зерна.

У відомстві заявили, що розглядають ці випадки не як поодинокі, а як системну практику, яка має ознаки свідомого сприяння незаконній економічній діяльності, пов’язаній з окупацією українських територій, а також обходу санкцій.

Крім того, у МЗС звернули увагу на "неприйнятний дисонанс": попри підтримку Україною безпеки Ізраїлю та рішень щодо протидії терористичним загрозам, зокрема пов’язаним з Іраном, ізраїльська сторона фактично допускає імпорт краденого українського зерна.

"У зв’язку з цим Україна вимагає від ізраїльської сторони невідкладно вжити заходів для припинення імпорту викраденого зерна та унеможливлення його розвантаження в ізраїльських портах", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Нагадаємо, Україна викликала посла Ізраїлю після того, як до порту Хайфи прибуло вже друге судно із зерном, вивезеним з тимчасово окупованих територій.

Тим часом міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар заявив, що звинувачення самі по собі не є доказами і українська сторона не надала відповідних підтверджень.

На ситуацію також відреагував президент України Володимир Зеленський, розкритикувавши відмову Ізраїлю зупинити судно з краденим зерном.

Крім того, за даними ЗМІ, Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських фізичних і юридичних осіб, які могли бути причетні до незаконної торгівлі викраденою українською агропродукцією.

