Скандал з краденим зерном: Ізраїль ігнорує запити, МЗС вручило "ноту протесту"

Як пояснили в МЗС, причиною такого кроку стало триваюче надходження до Ізраїлю сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної Росією з тимчасово окупованих територій України.

Там наголосили, що походження цього зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження "борт-борт" у Чорному морі, добре відомі, зокрема ізраїльським компетентним органам. Водночас такі вантажі продовжують потрапляти до ізраїльських портів і вводитися в комерційний обіг.

Окремо українська сторона підкреслила, що ігнорування Ізраїлем офіційних звернень України та запитів про міжнародну правову допомогу, включно з проханням затримати судна і вантажі, фактично створює умови для легалізації викраденого зерна.

У відомстві заявили, що розглядають ці випадки не як поодинокі, а як системну практику, яка має ознаки свідомого сприяння незаконній економічній діяльності, пов’язаній з окупацією українських територій, а також обходу санкцій.

Крім того, у МЗС звернули увагу на "неприйнятний дисонанс": попри підтримку Україною безпеки Ізраїлю та рішень щодо протидії терористичним загрозам, зокрема пов’язаним з Іраном, ізраїльська сторона фактично допускає імпорт краденого українського зерна.

"У зв’язку з цим Україна вимагає від ізраїльської сторони невідкладно вжити заходів для припинення імпорту викраденого зерна та унеможливлення його розвантаження в ізраїльських портах", - йдеться у повідомленні.