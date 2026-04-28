Скандал с краденым зерном: Израиль игнорирует запросы, МИД вручил "ноту протеста"

Как пояснили в МИД, причиной такого шага стало продолжающееся поступление в Израиль сельскохозяйственной продукции, незаконно вывезенной Россией с временно оккупированных территорий Украины.

Там отметили, что происхождение этого зерна точно установлено, а схемы его сокрытия, в частности перегрузки "борт-борт" в Черном море, хорошо известны, в частности израильским компетентным органам. В то же время такие грузы продолжают попадать в израильские порты и вводиться в коммерческий оборот.

Отдельно украинская сторона подчеркнула, что игнорирование Израилем официальных обращений Украины и запросов о международной правовой помощи, включая просьбу задержать суда и грузы, фактически создает условия для легализации похищенного зерна.

В ведомстве заявили, что рассматривают эти случаи не как единичные, а как системную практику, которая имеет признаки сознательного содействия незаконной экономической деятельности, связанной с оккупацией украинских территорий, а также обхода санкций.

Кроме того, в МИД обратили внимание на "неприемлемый диссонанс": несмотря на поддержку Украиной безопасности Израиля и решений по противодействию террористическим угрозам, в частности связанным с Ираном, израильская сторона фактически допускает импорт ворованного украинского зерна.

"В связи с этим Украина требует от израильской стороны безотлагательно принять меры для прекращения импорта похищенного зерна и предотвращения его разгрузки в израильских портах", - говорится в сообщении.