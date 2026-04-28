Удары по Туапсе Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Скандал с краденым зерном: Израиль игнорирует запросы, МИД вручил "ноту протеста"

15:23 28.04.2026 Вт
2 мин
МИД Украины сделал заявление после вызова посла Израиля "на ковер"
aimg Ирина Глухова
Фото: МИД вручил "ноту протеста" послу Израиля (Getty Images)

Сегодня, 28 апреля, в Министерство иностранных дел Украины пригласили чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль в Украине Михаэля Бродского. Ему вручили ноту протеста.

Как пояснили в МИД, причиной такого шага стало продолжающееся поступление в Израиль сельскохозяйственной продукции, незаконно вывезенной Россией с временно оккупированных территорий Украины.

Там отметили, что происхождение этого зерна точно установлено, а схемы его сокрытия, в частности перегрузки "борт-борт" в Черном море, хорошо известны, в частности израильским компетентным органам. В то же время такие грузы продолжают попадать в израильские порты и вводиться в коммерческий оборот.

Отдельно украинская сторона подчеркнула, что игнорирование Израилем официальных обращений Украины и запросов о международной правовой помощи, включая просьбу задержать суда и грузы, фактически создает условия для легализации похищенного зерна.

В ведомстве заявили, что рассматривают эти случаи не как единичные, а как системную практику, которая имеет признаки сознательного содействия незаконной экономической деятельности, связанной с оккупацией украинских территорий, а также обхода санкций.

Кроме того, в МИД обратили внимание на "неприемлемый диссонанс": несмотря на поддержку Украиной безопасности Израиля и решений по противодействию террористическим угрозам, в частности связанным с Ираном, израильская сторона фактически допускает импорт ворованного украинского зерна.

"В связи с этим Украина требует от израильской стороны безотлагательно принять меры для прекращения импорта похищенного зерна и предотвращения его разгрузки в израильских портах", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Напомним, Украина вызвала посла Израиля после того, как в порт Хайфы прибыло уже второе судно с зерном, вывезенным с временно оккупированных территорий.

Между тем министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что обвинения сами по себе не являются доказательствами и украинская сторона не предоставила соответствующих подтверждений.

На ситуацию также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, раскритиковав отказ Израиля остановить судно с краденым зерном.

Кроме того, по данным СМИ, Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против израильских физических и юридических лиц, которые могли быть причастны к незаконной торговле похищенной украинской агропродукцией.

