Головна » Бізнес » Економіка

За 2025 рік РФ вивезла понад 2 млн тонн зерна з окупованих територій України, - СЗР

Субота 17 січня 2026 13:28
За 2025 рік РФ вивезла понад 2 млн тонн зерна з окупованих територій України, - СЗР Фото: за 2025 рік росіяни вивезли понад 2 млн тонн зерна з окупованих територій України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

За 2025 рік росіяни вивезли понад 2 млн тонн зернових культур, вирощених на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

"Росія продовжує під виглядом російського експортувати зерно, вирощене на ТОТ України. Використовує для цього потужності окупованих портів в Азовському та Чорному морях, насамперед Севастопольського морського порту", - повідомили у СЗР.

За даними розвідки, за 2025 рік вивезено понад 2 млн тонн зернових культур, вирощених на тимчасово окупованих територіях України. При цьому левова частка припадає на друге півріччя - відвантажено близько 1,4 млн тонн.

Крім того, розширюється географія ринків збуту. 53,6% обсягів відвантажено до Єгипту (490 тисяч тонн) та Бангладешу (250 тисяч тонн).

Зросли обсяги постачання до Лівану (78,1 тис. тонн) та Туреччини (96,7 тисячі тонн), а також відновлене вивезення зерна до Сирії (94,4 тисячі тонн).

Агропродукція доставляється до Джибуті, Саудівської Аравії та В’єтнаму, а в незначних обсягах навіть до окремих Балканських країн.

Для обходу санкцій Росія здійснює "ship-to-ship" операції на рейдовому перевантажувальному районі порту Кавказ з використанням суден-накопичувачів.

Це дає РФ змогу приховувати реальне походження зерна, а перевізнику - уникати заходів у порти окупованих територій України та зменшити ризики звинувачень у протиправній торгівлі.

Таку схему задіюють при постачанні зернових до Королівства Саудівської Аравії, Бангладешу та В’єтнаму.

Росія продає крадене українське зерно

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже повідомляв, що Росія сформувала тіньовий зерновий флот, який лише за минулий рік викрав з окупованої частини України близько 2 млн тонн зерна.

Москва постачала його на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та Європи. Майже 40% було поставлено до Єгипту.

Також повідомлялося, що окупанти крадуть українське зерно, частково постачають його до Росії, а частково продають лояльним іноземним режимам. Зокрема, країна-агресор вивозить зерно з тимчасово окупованих територій України в Іран.

Також раніше Україна попередила про "жорсткі заходи" країни, які купують у РФ крадене зерно.

