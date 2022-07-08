Скандал с Генштабом, зачистка Змеиного и отставка Джонсона: главное за неделю

Запрет на выезд мужчин с места жительства

5 июля в Генштабе Украины заявили о новом правиле для военнообязанных - ограничить выезд мужчин с места жительства во время действия военного положения.

Данное сообщение вызвало широкий резонанс в обществе, поскольку не уточнялось, как именно будет работать запрет. Спустя несколько часов Генштаб разъяснил, что при необходимости выехать за пределы области мужчинам необходимо будет получать справку в военкомате.

Однако правило так и не заработало. 6 июля президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отменить порядок о выдаче разрешений военнообязанным для передвижений по стране. Документ отправили на доработку.

Украинский флаг на Змеином

7 июля флаг Украины вернулся на остров Змеиный после его освобождения от российских оккупантов.

Военные провели спецоперацию по зачистке территории и уничтожили более 30 единиц вражеской техники. После чего на Змеином установили несколько государственных флагов и флаг 73-го центра специального назначения ССО Украины.

Комментируя возвращение флага Украины на остров, президент Владимир Зеленский отметил, что это покажет каждому капитану российского корабля, или самолета, что наше государство не сломить.

Отставка Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля объявил о решении уйти с должности. Этому предшествовали массовые отставки чиновников его Кабинета из-за скандала с парламентарием Крисом Пинчером.

Выяснилось, что Джонсон поддержал назначение Пинчера, зная о домогательствах последнего к своим коллегам. Это вызвало новую волну критики премьера, которому всего месяц назад удалось избежать отставки благодаря вотуму доверия.

На этот раз Джонсон согласился покинуть пост добровольно, но при условии продолжать исполнять обязанности премьера до избрания нового главы правящей партии консерваторов.

Предполагается, что выборы в Великобритании пройдут в сентябре, однако уже обсуждаются претенденты на замену Джонсона. Среди них министр обороны Бен Уоллес, глава МИДа Лиз Трасс, уволившийся канцлер Казначейства Риши Сунак и другие.

После объявления об отставке Борис Джонсон позвонил Владимиру Зеленскому и заверил, что Британия продолжит поддерживать Украину, несмотря на его уход.

Бойкот Лаврову на саммите G20

Главы министерств иностранных дел встретились в Индонезии в рамках саммита G20. Среди них был и глава МИД России Сергей Лавров, однако дипломату страны агрессора устроили бойкот.

Ряд министров отказались от участия в званом ужине и традиционного совместного фото из-за присутствия Лаврова. Пожатие рук между российским главой МИД и министром иностранных дел Индонезии оборвалось вопросами к Лаврову о том, когда Россия планирует закончить войну против Украины.

Руководитель российского МИДа покинул заседание сразу после своего выступления и не присутствовал в зале, когда выступал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Участники G20 расценили досрочный отъезд Лаврова как нежелание властей РФ вести переговоры.

Смерть экс-премьера Японии

8 июля в результате покушения скончался бывший премьер Японии Синдзо Абэ. Его застрелили во время предвыборного выступления в городе Нара. Подозреваемого задержали на месте. При допросе выяснилось, что стрелок спланировал покушение из-за недовольства политикой премьера.

Синдзо Абэ дольше всех в истории Японии занимал пост главы Кабмина, проводил смелые экономические реформы. Поддерживал Украину, был первым членом японского правительства, который посетил с официальным визитом Киев. Выступал с критикой действий президента РФ Владимира Путина, осудил российское вторжение в Украину.

ВСУ вышли из Лисичанска

4 июля подтвердилась информация о том, что украинские военные оставили свои позиции в Лисичанске для сохранения личного состава.

ВСУ отошли на более укрепленные рубежи, чтобы не допустить окружения города и его уничтожения дальнобойной артиллерией армии оккупантов.

В Офисе президента отметили, что отступление от Лисичанска - это вопрос не потери Донбасса, а вопрос его правильного обратного возвращения.