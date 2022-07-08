Абэномика, рекорд на посту и первый визит японского премьера в Украину. Чем запомнился Синдзо Абэ

Сегодня, 8 июля бывшего премьера Японии Синдзо Абэ застрелили во время предвыборного выступления. Политик скончался в больнице через несколько часов после покушения. Абэ был рекордсменом на посту главы японского правительства и всегда поддерживал Украину.

Все подробности инцидента, а также чем был известен Синдзо Абэ - в материале РБК-Украина .

Что произошло

8 июля около полудня по местному времени японский экс-премьер Синдзо Абэ выступал на площади железнодорожного вокзала в городе Нара накануне выборов в Палату советников. Во время его речи раздалось два выстрела. Нападавший открыл огонь со спины политика из пистолета, после чего Абэ упал на землю.

Без сознания его доставили в госпиталь санитарной авиацией с ранением в шею и сильным кровотечением. Позже появилась информация о том, что у Абэ развилась сердечно-легочная недостаточность. Спустя 5 часов, не приходя в сознание, бывший премьер Японии скончался.

Убийцей оказался 41-летний местный жительТэцуя Ямагами, бывший военный. Во время дачи показаний стрелок сообщил, что запланировал убить Синдзо Абэ из-за недовольства деятельностью политика.

Рекордсмен на посту премьера Японии

Синдзо Абэ - выходец из влиятельной политической династии. Его дед был премьер-министром, а отец министром иностранных дел Японии.

Абэ был известен как самый молодой глава японского правительства с времен Второй мировой войны. Впервые он стал премьер-министром в 2006-м - в 52 года. Однако через год был вынужден сложить полномочия по состоянию здоровья.

Во второй раз Абэ избрали премьером в 2012-м. Следующие 8 лет он возглавлял правительство Японии, таким образом проработав дольше всех на этом посту в истории страны.

Синдзо Абэ стал автором экономической стратегии, которая получила название "абэномика". Она была призвана на борьбу с дефляцией и оживление роста экономики с помощью сверхлегкой денежно-кредитной политики и бюджетных расходов.

Также Абэ предложил структурную реформу, чтобы справиться с быстро стареющим и сокращающимся населением.

Приложил значительные усилия для проведения Олимпиады 2020 в Токио, однако она состоялась уже после его ухода. В 2020-м Абэ снова объявил об отставке из-за проблем со здоровьем.

Даже уже не будучи премьером, Синдзо Абэ имел авторитет в правящей Либерально-демократической партии Японии, контролировал одну из ее фракций.

Синдзо Абэ и Украина

В 2015 году Синдзо Абэ возглавил делегацию во время первого в истории визита в Украину представителей японского правительства.

В 2019 году президент Владимир Зеленский встретился с Абэ во время рабочей поездки в Японию и поблагодарил его за сотрудничество, непризнание аннексии Крыма и сохранение санкций против России.

Синдзо Абэ всегда выступал в поддержку Украины и критиковал дейстия президента РФ Путина.

Бывший премьер Японии осудил вторжение российской армии на украинскую территорию 24 февраля 2022. Он заявил, что Путин "упивается властью".Также Абэ считал, что если бы Украина была членом НАТО, Россия бы не решилась на нападение.