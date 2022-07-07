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Джонсон заверил в поддержке Украины со стороны Британии после своей отставки

Новина українською →
Четверг 07 июля 2022 14:55
Джонсон заверил в поддержке Украины со стороны Британии после своей отставки Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил о собственной отставке. Он заверил в том, что его страна продолжит поддерживать Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Во время выступления напротив резиденции лорда-казначея, Джонсон поблагодарил всех тех, кто поддержал консерваторов во время последних выборов.

"Причина, по которой я так упорно боролся последние несколько дней, чтобы продолжить передавать этот мандат лично, не только в том, что я хотел этого, но и в том, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, мое обязательство перед вами", - заявил премьер.

Джонсон перечислил достижения страны за период его работы в парламенте, среди которых Brexit, урегулированию отношений с континентом, борьба с пандемией коронавируса, возглавление Запада в противостоянии главе Кремля Владимиру Путину во время войны в Украине.

В то же время он обратился и к украинцам, заверив в том, что Британия продолжит поддерживать Украину в войне против России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно сообщению журналиста The Daily Telegraph, Джонсон планирует провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после отставки.

Подробнее о ситуации вокруг отставки премьера Британии-в материале "Вотум недоверия. Почему Джонсон оказался на грани отставки".

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