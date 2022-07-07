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Стали известны подробности спецоперации по зачистке Змеиного

Новина українською →
Остров Змеиный, Четверг 07 июля 2022 19:50
Стали известны подробности спецоперации по зачистке Змеиного Фото: украинские военные высадились на Змеином (facebook.com/usofcom)
Автор: Александр Мороз

Украинские военные провели специальную операцию по высадке и зачистке острова Змеиный. Теперь же раскрыты некоторые ее детали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Сил специальных операций ВСУ.

Сообщается, что ночью 7 июля к острову на подводных носителях подошли боевые пловцы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого. Специальным оборудование они обследовали прибрежную зону на наличие мин.

Первыми на остров сошли инженеры, которые расчистили проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы. После выхода на плато группа приступила к выполнению задач: осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника на Змеином.

"При выполнении задания возведенная группа установила украинские флаги в разных частях острова. Также над Змеиным взвился флаг 73-го центра специального назначения ССО Украины", - говорится в сообщении.

Фото: украинские военные высадились на Змеином (facebook.com/usofcom)

Во время спецоперации российские корабли начали выполнять маневры в направлении острова. После выполнения задачи сводная группа покинула Змеиный. Затем россияне нанесли ракетный удар и попали в пирс. Украинские бойцы вернулись на базу в полном составе.

Спецоперацию провел 73-й отдельный морской центр специального назначения. В ней также участвовали инженеры 59 отдельной мотопехотной бригады, бойцы Главного управления разведки и 801 отдельного отряда ВМС Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные зачистили остров Змеиный, уничтожив около 30 единиц российской техники.

Кроме того, сегодня на остров вернулся украинский флаг.

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Вооруженные силы Украины остров Змеиный
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