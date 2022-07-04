Украинские военные вышли из Лисичанска без потерь, - Гайдай

Украинским войскам удалось выйти из Лисичанска без потерь. Защитники отошли на более укрепленные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в комментарии ВВС .

По его словам, российская армия имеет существенное преимущество в технике и боеприпасах. Поэтому украинские военные не допустили окружения и ушли из города.

"Они просто уничтожили бы город издалека, так что не было смысла оставаться. Мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали", - объяснил Гайдай.

ВСУ ушли на готовые укрепленные позиции дальше на запад, откуда будут продолжать борьбу с оккупантами, когда придет больше оружия от западных партнеров.

"Все ушли без потерь... Лично мне тяжело и больно, но это не проигранная война. Это всего лишь одна битва, которую мы проиграли. Нам нужно было сохранить наши войска, чтобы, когда прибудет достаточное количество поставляемого Западом оружия, мы могли провести нормальные операции и контратаковать", - добавил он.