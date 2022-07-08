Скандал із Генштабом, зачистка Зміїного та відставка Джонсона: головне за тиждень

Заборона на виїзд чоловіків із місця проживання

5 липня у Генштабі України заявили про нове правило для військовозобов'язаних – обмежити виїзд чоловіків із місця проживання на час дії воєнного стану.

Це повідомлення викликало широкий резонанс у суспільстві, оскільки не уточнювалося, як саме працюватиме заборона. За кілька годин Генштаб роз'яснив, що при необхідності виїхати за межі області чоловікам необхідно буде отримувати довідку у військкоматі.

Проте правило так і не запрацювало. 6 липня президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скасувати порядок про видачу дозволів військовозобов'язаним для пересування країною. Документ відправили на доопрацювання.

Український прапор на Зміїному

7 липня прапор України повернувся на острів Зміїний після його звільнення від російських окупантів.

Військові провели спецоперацію із зачистки території та знищили понад 30 одиниць ворожої техніки. Після чого на Зміїному встановили кілька державних прапорів та прапор 73-го центру спеціального призначення ССО України.

Коментуючи повернення прапора України на острів, президент Володимир Зеленський зазначив, що це покаже кожному капітану російського корабля, або літака, що нашу державу не зламати.

Відставка Бориса Джонсона

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 7 липня оголосив про рішення піти з посади. Цьому передували масові відставки чиновників його Кабінету через скандал із парламентарієм Крісом Пінчером.

З'ясувалося, що Джонсон підтримав призначення Пінчера, знаючи про домагання останнього до своїх колег. Це викликало нову хвилю критики прем'єра, якому лише місяць тому вдалося уникнути відставки завдяки вотуму довіри.

Цього разу Джонсон погодився покинути посаду добровільно, але за умови продовжувати виконувати обов'язки прем'єра до обрання нового глави правлячої партії консерваторів.

Передбачається, що вибори у Великій Британії відбудуться у вересні, проте вже обговорюються претенденти на заміну Джонсона. Серед них міністр оборони Бен Уоллес, глава МЗС Ліз Трасс, колишній канцлер Казначейства Ріші Сунак та інші.

Після оголошення про відставку Борис Джонсон зателефонував до Володимира Зеленського і запевнив, що Британія продовжить підтримувати Україну, незважаючи на його відхід.

Бойкот Лаврова на саміті G20

Глави міністерств закордонних справ зустрілися в Індонезії у рамках саміту G20. Серед них був і глава МЗС Росії Сергій Лавров, проте дипломату країни агресора влаштував бойкот.

Ряд міністрів відмовилися від участі у званій вечері та традиційного спільного фото через присутність Лаврова. Рукостискання між російським главою МЗС та міністром закордонних справ Індонезії обірвався питаннями до Лаврова про те, коли Росія планує закінчити війну проти України.

Керівник російського МЗС залишив засідання одразу після свого виступу та не був присутнім у залі, коли виступав глава МЗС України Дмитро Кулеба. Учасники G20 розцінили достроковий від'їзд Лаврова як небажання влади РФ вести переговори.

Смерть екс-прем'єра Японії

8 липня внаслідок замаху помер колишній прем'єр Японії Сіндзо Абе. Його застрелили під час передвиборного виступу у місті Нара. Підозрюваного затримали на місці. На допиті з'ясувалося, що стрілець спланував замах через незадоволення політикою прем'єра.

Сіндзо Абе найдовше в історії Японії обіймав посаду голови Кабміну, проводив сміливі економічні реформи. Підтримував Україну, був першим членом японського уряду, який відвідав із офіційним візитом Київ. Виступав із критикою дій президента РФ Володимира Путіна, засудив російське вторгнення в Україну.

ЗСУ вийшли з Лисичанська

4 липня підтвердилася інформація про те, що українські військові залишили свої позиції у Лисичанську задля збереження особового складу.

ЗСУ відійшли на більш укріплені рубежі, щоб не допустити оточення міста та його знищення далекобійною артилерією армії окупантів.

В Офісі президента наголосили, що відступ від Лисичанська – це питання не втрати Донбасу, а питання його правильного зворотного повернення.