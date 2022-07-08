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Участники саммита G20 отказались от совместной фотосессии из-за Лаврова, - СМИ

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Бали, Пятница 08 июля 2022 06:54
Участники саммита G20 отказались от совместной фотосессии из-за Лаврова, - СМИ
Автор: Константин Широкун

Традиционная фотосессия всех участников саммита G20 в этом году не состоится из-за отказа некоторых министров иностранных дел фотографироваться совместно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Предварительно фотографирование перенесли на окончание саммита. Сообщается, что первым от совместной фотосессии с делегатом от РФ отказался госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует отдельные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20.

Напомним, президент РФ "предварительно" согласился принять участие в саммите G20. Туда приглашен и президент Украины Владимир Зеленский. В свою очередь премьер Австралии Энтони Албенизи пообещал устроить Путину недружественный прием на саммите G20.

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