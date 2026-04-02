Орбан закликав негайно зняти санкції з російської енергетики
Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що Євросоюз має зняти санкції з російської енергетики з огляду на енергетичну кризу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана в X.
"Європа прямує до однієї з найтяжчих економічних криз у своїй історії. Світ стикається з серйозною енергетичною кризою. Європа у великій небезпеці. Єдиний вихід - зняти санкції, накладені на російську енергетику. Негайно", - написав він.
Орбан додав, що ЄС має думати не про російського диктатора Володимира Путіна, а про власні народи.
Такими словами прем'єр Угорщини відповів на допис прем'єра Польщі Дональда Туска, де той згадав і про блокування Орбаном кредиту для України.
"Замість того, щоб розпалювати війну, полюби і врятуй свою країну, Дональде", - заявив угорський прем'єр.
Що передувало
Нагадаємо, Дональд Туск розкритикував Віктора Орбана та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто. Приводом стали повідомлення у ЗМІ про тісні зв'язки угорського уряду з Москвою.
Зокрема, він назвав аудіозапис розмови Сійярто з Лавровим "гнітючим" та підтвердженням "глибоко тривожних" відносин між Угорщиною та РФ.
"Газовий ультиматум" Орбана
Зазначимо, раніше Орбан заявив, що Угорщинаможе перекрити постачання газу для України. Він висунув ультиматум - експорт не відновиться до того часу, поки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба".
В МЗС України повідомили, що Київ готовий до можливого припинення транзиту газу через територію Угорщини. Навіть якщо Будапешт заблокує цей маршрут, держава має достатньо альтернативних шляхів для імпорту палива з ЄС.