Сийярто снова обвинил Украину в "посягательстве на суверенитет" и пригрозил последствиями

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы снова атаковала газопровод "Турецкий поток". По его словам, это "очень грубая атака на суверенитет Венгрии", поскольку энергетическая безопасность является основой независимости страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.hu .

Что заявил Сийярто

Выступая на политическом мероприятии в городе Мезковачхаза, Сийярто подчеркнул, что Украина якобы пытается "взять Венгрию в полную энергетическую блокаду" на фоне мирового энергетического кризиса.

"Это очень грубая атака на суверенитет Венгрии, потому что атаки на энергетическую безопасность, на безопасность энергоснабжения считаются атаками на суверенитет", - заявил министр.

Сийярто отметил, что трубопровод "Дружба", через который поступает дешевая российская нефть, физически полностью пригоден для транспортировки топлива в сторону Венгрии, но "украинцы перекрывают его".

"Мы, конечно, защитим себя и будем бороться за использование дешевой российской нефти и дешевого российского газа в Венгрии, потому что если у нас не будет такой возможности, то льготным тарифам конец, и защищенным ценам на бензин также конец", - заявил Сийярто.

По его словам, если льготные тарифы отменят, коммунальные платежи для венгров вырастут втрое

Контекст "Турецкого потока"

"Турецкий поток" - это газопровод, поставляющий российский газ через Черное море в Турцию и далее в страны Южной и Центральной Европы, в частности Венгрии. Венгрия зависит от российского газа, и Будапешт неоднократно выступал против санкций на импорт энергоносителей из РФ.