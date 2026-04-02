Угорщина перед вибором: Politico пояснило позицію країни щодо України

Європейські політики оцінюють шанси Петера Мадяра на виборах в Угорщині, однак, як зазначають в ЄС, його позиція щодо України може не відрізнятися від курсу чинного прем'єра Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico .

Очікування в ЄС

У Брюсселі розчаровані діями Орбана щодо підтримки України і розраховують, що можлива перемога Мадяра 12 квітня дасть змогу бодай частково знизити напруженість у відносинах із Києвом.

Однак впевненості в цьому немає, оскільки проблема має глибший характер, ніж особистість чинного прем'єра.

Позиція Мадяра щодо України

Аналіз показує, що Мадяр багато в чому повторює риторику Орбана.

Він виступає проти прискореного вступу України до ЄС, не підтримує постачання зброї і допускає винесення питання євроінтеграції на референдум, що може заблокувати процес.

Його політична сила також голосувала проти надання Києву великого кредиту ЄС.

Фактор громадської думки

У ЄС визнають, що майбутня політика Угорщини багато в чому залежатиме від настроїв усередині країни.

За даними опитувань, значна частина громадян сприймає Україну як загрозу, виступає проти її вступу до ЄС і не підтримує фінансову допомогу.

На цьому тлі Мадяр намагається уникати чітких заяв, щоб не втрачати електорат.

Критика та політична боротьба

Орбан намагається представити свого опонента як пов'язаного з Брюсселем і Києвом, однак такі звинувачення не дали відчутного результату.

Водночас всередині Угорщини триває кампанія з різкою критикою України, що додатково впливає на громадську думку.

Невизначеність для Брюсселя

У Європарламенті зазначають, що позиція Мадяра залишається не до кінця зрозумілою.

За оцінками експертів, у разі перемоги він може пом'якшити риторику заради розблокування фінансування ЄС, однак гарантувати зміну курсу неможливо.

У підсумку Брюссель одночасно розраховує на зміни і готується до збереження колишньої лінії.