ua en ru
Чт, 02 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Угорщина перед вибором: Politico пояснило позицію країни щодо України

07:50 02.04.2026 Чт
2 хв
Вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня, і саме вони визначать курс держави на найближчі роки
aimg Никончук Анастасія
Фото: прапор Угорщини (GettyImages)

Європейські політики оцінюють шанси Петера Мадяра на виборах в Угорщині, однак, як зазначають в ЄС, його позиція щодо України може не відрізнятися від курсу чинного прем'єра Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico.

Читайте також: Угорщина перекриває газ Україні: Орбан оголосив ультиматум

Очікування в ЄС

У Брюсселі розчаровані діями Орбана щодо підтримки України і розраховують, що можлива перемога Мадяра 12 квітня дасть змогу бодай частково знизити напруженість у відносинах із Києвом.

Однак впевненості в цьому немає, оскільки проблема має глибший характер, ніж особистість чинного прем'єра.

Позиція Мадяра щодо України

Аналіз показує, що Мадяр багато в чому повторює риторику Орбана.

Він виступає проти прискореного вступу України до ЄС, не підтримує постачання зброї і допускає винесення питання євроінтеграції на референдум, що може заблокувати процес.

Його політична сила також голосувала проти надання Києву великого кредиту ЄС.

Фактор громадської думки

У ЄС визнають, що майбутня політика Угорщини багато в чому залежатиме від настроїв усередині країни.

За даними опитувань, значна частина громадян сприймає Україну як загрозу, виступає проти її вступу до ЄС і не підтримує фінансову допомогу.

На цьому тлі Мадяр намагається уникати чітких заяв, щоб не втрачати електорат.

Критика та політична боротьба

Орбан намагається представити свого опонента як пов'язаного з Брюсселем і Києвом, однак такі звинувачення не дали відчутного результату.

Водночас всередині Угорщини триває кампанія з різкою критикою України, що додатково впливає на громадську думку.

Невизначеність для Брюсселя

У Європарламенті зазначають, що позиція Мадяра залишається не до кінця зрозумілою.

За оцінками експертів, у разі перемоги він може пом'якшити риторику заради розблокування фінансування ЄС, однак гарантувати зміну курсу неможливо.

У підсумку Брюссель одночасно розраховує на зміни і готується до збереження колишньої лінії.

Нагадуємо, що міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь звернувся до європейських комісарів із листом, у якому закликав тимчасово призупинити запровадження тарифів і додаткових зборів на імпорт добрив із Росії та Білорусі.

Зазначимо, що угорська влада заборонила в'їзд у країну і на територію Шенгенської зони трьом громадянам України, яких звинуватили в нібито погрозах на адресу прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Угорщина
Новини
"Нам не треба було туди лізти": Трамп зробив скандальну заяву про Україну та гроші
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої