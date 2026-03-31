Сийярто набросился на журналистов после слива разговоров с Лавровым: что он сказал

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на публикацию слива его телефонных разговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он назвал это "очередным большим открытием".

Как сообщает РБК-Украина , об этом Сийярто написал у себя на странице в Facebook .

Сийярто: "Говорю то же самое и публично"

Венгерский министр не стал отрицать факт прослушивания. По его словам, иностранные спецслужбы при участии венгерских журналистов уже некоторое время подслушивают его телефонные разговоры.

Реакцию он вместил в одну ироничную фразу:

"Сегодня слушатели сделали очередное большое "открытие": доказали, что я говорю то же самое публично, что и по телефону... Отличная работа!" - написал Сийярто.

Министр объяснил, о чем якобы шла речь в перехваченных разговорах. По его словам, четыре года он открыто говорит одно и то же:

санкционная политика провалилась и наносит больше вреда ЕС, чем России;

Венгрия никогда не согласится на санкции против тех, кто важен для энергетической безопасности страны;

в санкционный список не попадут и те, чье включение просто не имеет смысла.

"На этом мы будем настаивать и в дальнейшем", - заявил он.

Записи не полные, говорит Сийярто

Венгерский министр также указал на то, что опубликованный перечень перехваченных разговоров неполный.

По его словам, он регулярно ведет переговоры по санкциям с министрами иностранных дел нескольких стран, не входящих в ЕС.

Напомним, в сеть попали аудиозаписи телефонных разговоров Сийярто и Лаврова о снятии санкций с влиятельных россиян.

В частности, Лавров обращался к венгерскому министру с просьбой посодействовать исключению из санкционного списка сестры олигарха Алишера Усманова - Гульбахор Исмаиловой.

Сийярто пообещал помочь и сообщил, что Венгрия вместе со Словакией уже готовит соответствующее предложение в ЕС. Через семь месяцев Исмаилову действительно исключили из списка.