Ситуація у Мирнограді ускладнилася: ворог посилює штурми, заводить важку техніку

"За останній тиждень оперативна обстановка в Мирнограді суттєво ускладнилася. Основні зусилля зі стримування подальшого просування противника Сили оборони зосереджують на північних околицях Мирнограду, де тривають активні бойові дії", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначили, що для реалізації задуму з окупації міста противник заводить у центральну частину Мирнограду важку техніку, зокрема артилерію.

Одночасно фіксується активність ворожих штурмових груп на східних околицях міста.

Тиск росіянна північ від міста суттєво обмежує застосування безпілотних авіаційних комплексів у самому Мирнограді. Це, своєю чергою, звужує можливості вогневого впливу на ворога.

"В умовах ускладненої обстановки 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7 корпусу ДШВ провели пошуково-ударні дії на північ від Мирнограду для виявлення та ліквідації ворожих груп. Тим самим, не дозволивши росіянам зайти у тил наших позицій", - розповіли у ДШВ.