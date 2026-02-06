UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ситуація у Мирнограді ускладнилася: ворог посилює штурми, заводить важку техніку

Фото: ситуація у Мирнограді суттєво ускладнилася (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ситуація у Мирнограді під Покровськом останніми днями суттєво ускладнилася. Російські окупанти посилюють штурми та заводять важку техніку у центр міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових сил ЗСУ.

Читайте також: "Кіл-зона - 15-20 км вглиб": Сирський назвав довжину лінії активних бойових дій

"За останній тиждень оперативна обстановка в Мирнограді суттєво ускладнилася. Основні зусилля зі стримування подальшого просування противника Сили оборони зосереджують на північних околицях Мирнограду, де тривають активні бойові дії", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначили, що для реалізації задуму з окупації міста противник заводить у центральну частину Мирнограду важку техніку, зокрема артилерію.

Одночасно фіксується активність ворожих штурмових груп на східних околицях міста.

Тиск росіянна північ від міста суттєво обмежує застосування безпілотних авіаційних комплексів у самому Мирнограді. Це, своєю чергою, звужує можливості вогневого впливу на ворога.

"В умовах ускладненої обстановки 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7 корпусу ДШВ провели пошуково-ударні дії на північ від Мирнограду для виявлення та ліквідації ворожих груп. Тим самим, не дозволивши росіянам зайти у тил наших позицій", - розповіли у ДШВ.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, Покровський напрямок вже довгий час залишається найскладнішою ділянкою фронту.

Наразі українські військові контролюють північну частину Покровська й стримують наступальні дії противника на підступах до Мирнограда.

Раніше ми писали, що за даними 7 корпусу ДШВ, росіяни здійснили механізований штурм села Гришине на Покровському напрямку. Українські військові відбили атаку, завдали втрат ворогу в бронетехніці та живій силі, але на той момент бої ще тривали.

Окрім цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв про те, що РФ стягує резерви до Покровська і ворог шукає прорив малими групами.

Окрім того, у ДШВ розповіли, що у січні на Покровському напрямку російські окупанти збільшили кількість ударів КАБами на 65%. Це стало проблемою для оборони українських військ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьДесантно-штурмові військаВійна в Україні