РФ стягує резерви до Покровська, ворог шукає прорив малими групами, - Сирський

Україна, Понеділок 19 січня 2026 09:44
РФ стягує резерви до Покровська, ворог шукає прорив малими групами, - Сирський Фото: Олександр Сирський (facebook.com CinCAFofUkraine)
Автор: Наталія Кава

Оперативна обстановка на Покровському напрямку залишається напруженою. У районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння, де щоденно відбувається близько пів сотні бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, противник нарощує тиск, підтягує резерви до Покровська та намагається знайти слабкі місця в українській обороні.

Російські війська застосовують як спорадичні масовані штурми, так і приховане просування малими піхотними групами.

"За таких умов організація оборони вимагає повної поінформованості, гнучких рішень і точного розрахунку", - заявив Сирський.
Пріоритет - збереження життя воїнів і стійкість оборони

Особливу увагу було приділено збереженню життя особового складу та підтриманню бойових спроможностей підрозділів. За підсумками доповідей було визначено пріоритетні завдання для командирів, які тримають оборону на цьому напрямку.

Основний акцент зроблено на:

  • підвищенні стійкості оборони;
  • безперервності логістичного забезпечення;
  • ефективності вогневого ураження;
  • злагодженій взаємодії між усіма рівнями управління.

Також були віддані розпорядження щодо посилення підтримки українських воїнів, зокрема за рахунок безпілотної складової.

"Попри складність обстановки, українські військовослужбовці тримають стрій. Їхній професіоналізм, витримка, самовідданість і бойовий гарт не дозволяють російським окупантам реалізувати наміри щодо прориву до західних рубежів Донецької області", - заявив Сирський.

Ситуація на фронті

Раніше начальник управління комунікацій угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що українській стороні відомі плани російських військ на січень. За його словами, окупанти намагаються обійти Вовчанськ і просунутися в напрямку Лимана.

Він також зазначав про зростання тиску з боку противника в Куп’янському районі, однак усі спроби російських підрозділів прорватися безпосередньо до міста залишаються безуспішними. Сили оборони утримують контроль над ситуацією та ефективно припиняють спроби інфільтрації ворога.

Водночас українські військові контролюють північну частину Покровська й стримують наступальні дії противника на підступах до Мирнограда.

За оцінками Інституту вивчення війни, українські підрозділи досягли тактичних успіхів на Куп’янському та Покровському напрямках.

