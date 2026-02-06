RU

Ситуация в Мирнограде осложнилась: враг усиливает штурмы, заводит тяжелую технику

Фото: ситуация в Мирнограде существенно осложнилась (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ситуация в Мирнограде под Покровском в последние дни существенно осложнилась. Российские оккупанты усиливают штурмы и заводят тяжелую технику в центр города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых сил ВСУ.

Читайте также: "Кил-зона - 15-20 км вглубь": Сырский назвал длину линии активных боевых действий

"За последнюю неделю оперативная обстановка в Мирнограде существенно осложнилась. Основные усилия по сдерживанию дальнейшего продвижения противника Силы обороны сосредотачивают на северных окраинах Мирнограда, где продолжаются активные боевые действия", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что для реализации замысла по оккупации города противник заводит в центральную часть Мирнограда тяжелую технику, в частности артиллерию.

Одновременно фиксируется активность вражеских штурмовых групп на восточных окраинах города.

Давление россиян к северу от города существенно ограничивает применение беспилотных авиационных комплексов в самом Мирнограде. Это, в свою очередь, сужает возможности огневого воздействия на врага.

"В условиях осложненной обстановки 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада 7 корпуса ДШВ провели поисково-ударные действия к северу от Мирнограда для выявления и ликвидации вражеских групп. Тем самым, не позволив россиянам зайти в тыл наших позиций", - рассказали в ДШВ.

 

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, Покровское направление уже долгое время остается самым сложным участком фронта.

Сейчас украинские военные контролируют северную часть Покровска и сдерживают наступательные действия противника на подступах к Мирнограду.

Ранее мы писали, что по данным 7 корпуса ДШВ, россияне осуществили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении. Украинские военные отбили атаку, нанесли потери врагу в бронетехнике и живой силе, но на тот момент бои еще продолжались.

Кроме этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал о том, что РФ стягивает резервы к Покровску и враг ищет прорыв малыми группами.

Кроме того, в ДШВ рассказали, что в январе на Покровском направлении российские оккупанты увеличили количество ударов КАБами на 65%. Это стало проблемой для обороны украинских войск.

Донецкая областьДесантно-штурмовые войскаВойна в Украине