Північ Покровська контролюють Сили оборони, під Мирноградом ворог несе втрати

Російські війська протягом доби 49 разів атакували позиції Сил оборони України на сході. Українські підрозділи зберігають контроль над північною частиною Покровська та стримують ворога на підступах до Мирнограда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Угруповання військ "Схід".

Підрозділи Сил оборони України стримують активний наступ противника та з початку поточної доби відбили 49 ворожих штурмів.

Найзапекліші бойові дії тривають у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, де українські захисники ведуть активну оборону та завдають ворогу значних втрат у живій силі.

На Покровському напрямку російські війська 16 разів атакували позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія, а також у напрямку Білицького. Одне боєзіткнення станом на вечір триває.

Водночас Сили оборони України утримують контроль над північною частиною Покровська.

У Мирнограді українські підрозділи надійно тримають оборонні рубежі та знищують противника на підступах до міста.

Окремо зазначається, що логістична ситуація залишається складною, однак командування вживає заходів для розширення логістичних коридорів у напрямку Мирнограда, щоб посилити можливості постачання та підтримки підрозділів.

Покровсько-Мирноградський напрямок

Напрямок залишається одним із ключових на сході України через стратегічне значення населених пунктів і логістичних шляхів. Упродовж останніх тижнів російські війська посилили тиск у цьому районі, намагаючись прорвати українську оборону та ускладнити забезпечення ЗСУ.

Раніше в Угрупованні військ "Схід" повідомляли про зростання кількості штурмових дій противника та активне застосування піхоти за підтримки артилерії.

Водночас Сили оборони продовжують утримувати позиції, завдаючи ворогу втрат і не допускаючи просування вглиб оборони.