Ситуація на фронті сьогодні 9 червня

Російські обстріли

За уточненою інформацією, протягом 00:00-04:20 росіяни завдавали ударів по Україні іранськими ударними дронами типу Shahed та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Сили та засоби ППО Повітряних Сил ЗСУ у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони знищили 4 із 7 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 із 10 ударних безпілотників Shahed, "Ланцет" та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня - "Орлан-10 та Supercam.

Загалом, протягом доби, окупанти завдали 8 ракетних ударів по цивільних будинках міста Звягель Житомирської області та по околицях Харкова.

Крім того, загарбники завдали 58 авіаційних ударів та здійснили 31 обстріл з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки, лікарню та іншу цивільну інфраструктуру.

Ситуація на фронті

Росіяни зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби там відбулось 27 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не зафіксовано. На полігонах Білорусі продовжують перебувати окремі підрозділи ЗС Росії.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилюють склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ.

Протягом доби загарбники здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Хлібороб, Сорокине, Іскрисківщина, Юнаківка, Миропілля, Славгород та Велика Писарівка Сумської області, а також понад 20 населених пунктів у Харківській області, серед них Басове, Ветеринарне, Висока Яруга, Ізбицьке, Верхня Писарівка, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки і Землянки.

На Куп’янському напрямку під артилерійські та мінометні обстріли потрапили Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдали авіаційних ударів по населених пунктах Невське Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Сіверськ, Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти вели наступальні дії у напрямку Богданівки, успіху не досягнули. Завдали авіаційних ударів в районах Білої Гори і Торецька Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Званівка, Никифорівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Калинівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку загарбники здійснили невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Невельське. Завдали авіаційних ударів в районах Василівки і Первомайського. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Новодонецьке, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські військові відбили усі ворожі атаки в районі Мар’їнки. Росіяни зазнали втрат. Водночас окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Георгіївка, Мар’їнка, Острівське, Курахове, Дачне, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів в районі Великої Новосілки та Благодатного Донецької області. Обстріляли населені пункти Вугледар, Шахтарське, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії. Завдали авіаційних ударів в районі Новосілки Донецької області та Ольгівського, Гуляйполя і Степового Запорізької області. Здійснили артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Бурлацьке, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам'янське Запорізької області та Херсон.

Втрати росіяни

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по ЗРК окупантів.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та п'ять артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях.

Успіхи українських військових

Нагадаємо, вчора Третя штурмова бригада повідомила про просування на Бахмутському напрямку - 1.8 км вздовж фронтової лінії та 1.2 км у глибину фронту.

Окрім того, аналітики ISW зазначали, що наші бійці продовжують проводити контрнаступні дії під Бахмутом. Водночас росіяни, ймовірно, відступають з позицій, які затопило після підриву Каховської ГЕС.

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