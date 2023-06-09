Нічна ракета атака: у Звягілі зруйновані будинки, є загиблий та поранені
У Звягільській громаді Житомирської області внаслідок російської ракетної атаки сталося потрапляння до житлового масиву приватного сектору. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранені, зруйновані будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Миколу Боровця.
За попередньою інформацією, через ракетну атаку в населеному пункті було зруйновано 6 будинків, ще десятки - пошкоджено.
На жаль, одна людина загинула, також є поранені, яким надається вся необхідна допомога, розповів мер.
На місці події працює керівництво громади та екстрені служби. Інформація про наслідки ракетного удару уточнюватиметься, додав він.
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