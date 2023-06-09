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Нічна ракета атака: у Звягілі зруйновані будинки, є загиблий та поранені

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Житомирська область, П'ятниця 09 червня 2023 07:42
Нічна ракета атака: у Звягілі зруйновані будинки, є загиблий та поранені Фото: у Звягільській громаді внаслідок ракетного удару є загиблий (Getty Images))
Автор: Володимир Костирін

У Звягільській громаді Житомирської області внаслідок російської ракетної атаки сталося потрапляння до житлового масиву приватного сектору. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранені, зруйновані будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Миколу Боровця.

За попередньою інформацією, через ракетну атаку в населеному пункті було зруйновано 6 будинків, ще десятки - пошкоджено.

На жаль, одна людина загинула, також є поранені, яким надається вся необхідна допомога, розповів мер.

На місці події працює керівництво громади та екстрені служби. Інформація про наслідки ракетного удару уточнюватиметься, додав він.

Новина доповнюється...

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Житомир Війна Росії проти України ракетный удар
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