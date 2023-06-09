ua ru
Пт, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетами та дронами. Що відомо про нічний удар росіян по Україні

Новость на русском →
Житомирська область, П'ятниця 09 червня 2023 09:22
Ракетами та дронами. Що відомо про нічний удар росіян по Україні Фото: вночі Росія випустила по Україні 16 дронів і шість ракет (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Марія Кучерявець

У ніч на 9 червня російські війська завдати удару по Україні крилатими ракетами і дронами "Шахед". Більшість ворожих цілей вдалося збити, але внаслідок падіння уламків є жертва та постраждалі у Житомирській області.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про нічну атаку нижче в матеріалі.

ППО знищила чотири ракети та десять "Шахедів"

Цієї ночі до 16 ударних дронів та 6 крилатих ракет Х-101/Х-55 російські окупанти випустили по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури України.

За даними Повітряних сил ЗСУ, пуски іранських ударних дронів-камікадзе "Шахед" здійснювались з південного напрямку, а крилатих ракет - з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Натомість силами та засобами нашої ППО в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Захід" та "Південь", у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України було знищено:

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-55,
  • 10 ударних дронів Shahed-136/131, БПЛА "Ланцет" та чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Supercam".

Наслідки атаки

Загалом ворожа атака тривала впродовж 6 годин. Попри те, що нашим оборонцям вдалося збити більшість цілей, через падіння уламків є жертва та постраждалі.

Житомирська область

У місті Звягель Житомирської області внаслідок падіння уламків збитої ракети зруйновано один житловий будинок, а ще 12 пошкоджено, повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, 1 людина загинула та 3 особи травмовано.

Пожежа площею близько 300 кв. м ліквідована.

Фото: у Звягелі Житомирської області через падіння уламків спалахнула пожежа (t.me/mvs_ukraine)

Дніпропетровська область

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі "оборонці з ПВК "Схід" відмінусували ворожий непотріб, що летів на область".

Попередньо, українські захисники збили над областю безпілотник та 2 крилаті ракети.

Втім, уламки впали у Новомосковському районі. Пошкоджено два приватні будинки, авто та газопровід. Люди не постраждали.

Як уточнили згодом у Повітряному командуванні "Схід", в регіоні було знищено 5 БПЛА противника та дві крилаті ракети.

Миколаївська область

За інформацією оперативного командування "Південь", близько 04:00 силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївською областю було знищено крилату ракету.

Перед нічною атакою РФ випустила ракети по Україні ввечері 8 червня

Нагадаємо, що перед нічним ударом від дій російських терористів постраждав Уманський район (Черкаська область). Там зафіксували два "прильоти": по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, близько 20:00 години 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами "Калібр".

Попередньо, внаслідок цієї атаки восьмеро людей постраждали, двоє з них у важкому стані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир дрони ракетна атака ПВО ракетный удар
NEWS
Ще мінус тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати Росії
Ще мінус тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати Росії
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС