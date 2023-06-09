Ситуация на фронте сегодня 9 июня

Российские обстрелы

По уточненной информации, на протяжении 00:00-04:20 россияне наносили удары по Украине иранскими ударными дронами типа Shahed и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Силы и средства ПВО Воздушных Сил ВСУ во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны уничтожили 4 из 7 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 из 10 ударных беспилотников Shahed, "Ланцет" и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня - "Орлан -10 и Supercam.

В течение суток оккупанты нанесли 8 ракетных ударов по гражданским домам города Звягель Житомирской области и по окрестностям Харькова.

Кроме того, захватчики нанесли 58 авиационных ударов и произвели 31 обстрел из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Россияне сосредотачивают главные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток там произошло 27 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не зафиксировано. На полигонах Беларуси продолжают находиться отдельные подразделения ВС России.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливают состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск.

В течение суток захватчики провели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Леоновка, Гремяч Черниговской области; Хлебороб, Сорокино, Искрисковщина, Юнаковка, Мирополье, Славгород и Большая Писаревка Сумской области, а также более 20 населенных пунктов в Харьковской области, в том числе Басовое, Ветеринарное, Высокая Яруга, Избицкое, Верхняя Писаревка, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки и Землянки.

На Купянском направлении под артиллерийские и минометные обстрелы попали Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанесли авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполевка, Дроновка, Северск, Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекамянское, Спорному, Раздоловке Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты вели наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не добились. Нанесли авиационные удары в районах Белой Горы и Торецка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Звановка, Никифоровка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики предприняли неудачные попытки наступления неподалеку от населенных пунктов Северное и Невельское. Нанесли авиационные удары в районах Васильевки и Первомайского. Совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новодонецкое, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские военные отразили все вражеские атаки в районе Марьинки. Россияне понесли потери. В то же время оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Островское, Курахово, Дачное, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районе Великой Новоселки и Благодатного Донецкой области. Обстреляли населенные пункты Угледар, Шахтерское, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия. Нанесли авиационные удары в районе Новоселки Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного Запорожской области. Совершили артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них: Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области и Херсон.

Потери россияне

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по ЗРК оккупантов.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три боеприпаса и пять артиллерийских подразделений противника на огневых позициях.

Удачи украинских военных

Напомним, вчера Третья штурмовая бригада сообщила о продвижении на Бахмутском направлении - 1.8 км вдоль фронтовой линии и 1.2 км в глубину фронта.

Кроме того, аналитики ISW отмечали, что наши бойцы продолжают проводить контрследующие действия под Бахмутом. В то же время, россияне, вероятно, отступают с позиций, которые затопило после подрыва Каховской ГЭС.

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