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Ситуація з електрикою у Києві складна: погода відновленню не сприяє

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Київ, Понеділок 12 грудня 2022 11:21
Ситуація з електрикою у Києві складна: погода відновленню не сприяє Фото: ситуація з електрикою у Києві складна (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ситуація з відключеннями електроенергії у Києві залишається складною, проте відновлення триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Зазначається, що у столиці тривають відновлювані роботи, але вони ускладнені погодними умовами.

При цьому тепло та водопостачання у Києві працюють у звичайному режимі.

РБК-Україна писало, що Київ засипає снігом, водіїв просили не виїжджати без потреби.

Раніше повідомлялося, що у Києві зменшили проміжки відключень електроенергії.

Окрім того, 9 грудня, у столиці почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень. Тепер вони поділені на три категорії.

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Київ Електроенергія відключеня світла
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