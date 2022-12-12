Київ засипає снігом, водіїв просять не виїжджати

Київ сьогодні, 12 грудня, засипає снігом. Тому столичних водіїв закликають не виїжджати без потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА в Telegram.

"Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.

Станом на 8:30 на вулицях Києва для прибирання снігу працює 167 одиниць комунальної спецтехніки та понад 3 тисячі комунальників. Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки обробляються протиожеледними засобами.

Влада Києва просить жителів бути обачними та не заважати роботі спецтехніки.