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Київ засипає снігом, водіїв просять не виїжджати

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Київ, Понеділок 12 грудня 2022 08:57
Київ засипає снігом, водіїв просять не виїжджати Фото: Київ засипає снігом 12 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Київ сьогодні, 12 грудня, засипає снігом. Тому столичних водіїв закликають не виїжджати без потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА в Telegram.

"Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.

Станом на 8:30 на вулицях Києва для прибирання снігу працює 167 одиниць комунальної спецтехніки та понад 3 тисячі комунальників. Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки обробляються протиожеледними засобами.

Влада Києва просить жителів бути обачними та не заважати роботі спецтехніки.

Нагадаємо, синоптики попередили, що сьогодні всю Україну накриють опади у вигляді мокрого снігу та дощів.

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