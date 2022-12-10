ua ru
Сб, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві зменшили проміжки відключень світла, - Yasno

Новость на русском →
Київ, Субота 10 грудня 2022 19:30
У Києві зменшили проміжки відключень світла, - Yasno Фото: у Києві зменшили проміжки відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві більш ніж на дві години скоротився середній час відключень електроенергії за останні два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка у Twitter.

За його словами, за період з 25 листопада по 8 грудня середній час відсутності світла між включеннями зменшився з 5 годин 32 хвилин до 3 годин 30 хвилин.

При цьому максимальний час відключень електроенергії скоротився вдвічі - з 20 годин 39 хвилин до 10 годин 8 хвилин.

Він додав, що кількість будинків, які перебувають без світла більш як 10 годин, скоротилася з 667 до 87. Середній час відключень за добу - 9 годин 29 хвилин замість 11 годин 12 хвилин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у п'ятницю, 9 грудня, у Києві почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень. Тепер вони поділені на три категорії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ вимкнення світла Електроенергія
NEWS
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці